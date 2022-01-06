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央行看聯準會會議紀錄 「這點」比升息還可怕

外籍移工染疫 有保單可保了

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

外籍移工染疫也有醫療險保障了。金管會晚間宣布，2021年12月已核准6家產險公司，提供外籍移工入境台灣後，若確診的醫療險保障，外籍移工將可投保實支實付住院醫療險最高50萬元保額的保障。

也就是說，外籍移工投保個人、或團險實支實付醫療險後，若入境台灣起30天內，經診斷確定罹患COVID-19，且列為境外移入案例者，將可獲得最高50萬元的隔離醫療理賠費用。

目前包括富邦產、兆豐產、和泰產、泰安產、新光產、國泰世紀產共6家產險，均提供外籍移工個人、或團險兩張保單可選擇投保，保額都是實支實付醫療險，最高保額50萬元。

金管會晚間指出，金管會重視ESG（環境、社會及公司治理）中的社會面向，包括照顧身心障礙者、經濟弱勢、及外籍移工等弱勢金融消費者，因此提出多項金融措施。

其中如針對經濟弱勢，要求壽險業者須從2022年起每年一月到三月，得常態化辦理保單紓困貸款，據保險局統計，2022年仍持續有22家壽險業對經濟弱勢辦理保單紓困貸款，貸款利率維持1.28%。

去年因為疫情，22家壽險業推出保單紓困貸款，共提供了16萬人、142億元保單紓困金，協助疫情受災戶度過難關。

移工 壽險業 保單

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