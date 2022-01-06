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央行看聯準會會議紀錄 「這點」比升息還可怕

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央行看聯準會會議紀錄 「提前縮表」比升息更可怕

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行官員今（6）日解讀，會議紀錄顯示，美國今年可能升息2~3次，且可能提前在3月升息，但比起升息次數，「提前縮表」的影響更為劇烈，而這也是美國10年期公債殖利率迅速反彈、站上1.7%的主因。情境示意圖。圖／路透社
中央銀行官員今（6）日解讀，會議紀錄顯示，美國今年可能升息2~3次，且可能提前在3月升息，但比起升息次數，「提前縮表」的影響更為劇烈，而這也是美國10年期公債殖利率迅速反彈、站上1.7%的主因。情境示意圖。圖／路透社

美國聯準會會議紀錄釋出「鷹」派訊息，震撼國際金融市場，中央銀行官員今（6）日解讀，會議紀錄顯示，美國今年可能升息2~3次，且可能提前在3月升息，但比起升息次數，「提前縮表」的影響更為劇烈，而這也是美國10年期公債殖利率迅速反彈、站上1.7%的主因。

央行總裁楊金龍先前指出，台灣升息有三條件，包括物價上漲率與通膨展望，主要國家升息情況，及國內紓困振興的發展；市場人士認為，若美國提前於3月升息，我國升息三大前提裡「主要國家升息情況」這一項也將提前達成，台灣確實可能跟進美國腳步提前升息。

對於聯準會是否提前至3月升息，央行官員認為，目前仍是未定之天，研判聯準會可能在3月暗示市場，實際升息還是6月；不過，如果美國第1季的通膨與就業數據表現強勁，提前於3月升息也並非不可能的事。

央行官員分析，相較於提前升息、多升息一次，對市場影響更大的其實是縮表時間提前，先前聯準會釋出的訊息為，即使停止購債與升息，也不會急著縮減資產負債表，市場預期，聯準會今年內都不會縮減資產負債表。

但這次的會議紀錄卻透露，美國在升息不久後就會開始縮表，亦即，美國如果3月升息，最快6月就可能縮表，就算是6月升息，最快9月、最遲今年底就會啟動縮表，而縮表就是「把資金從市場上抽走」的緊縮貨幣政策。

「升息三次，對美國10年公債殖利率走勢影響不會很大，因為升息影響的是短率而非長率，但這次美債殖利率驟彈，主要是縮表時間點提早了」，央行官員說。

美國提前升息、縮表，對台灣等亞洲新興市場有何影響？央行官員指出，美債殖利率若站上1.7%以上，對許多投資機構而言是不錯的報酬率，可能吸引更多資金匯出投資美債。

楊金龍去年底宣告，我國目前貨幣政策基調仍為「適度寬鬆」，未來一定朝緊縮方向走，且「今年有可能、很有可能會升息」，只要達成數項升息條件，央行就會在今年「把前年3月調降的1碼升回來」。

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