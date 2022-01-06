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聯準會鷹派訊息助攻 新台幣匯率穩守「楊金龍防線」

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

美國聯準會會議紀錄釋出鷹派訊號震驚國際金融市場，熱錢今（6）日反手匯出，致台北股匯市雙雙下挫，新台幣匯率終場貶值3分、收27.651元；匯銀主管透露，外資今日匯出約5億美元、出口商則是蜂擁進場拋匯、與熱錢對作，匯市交易熱呼呼，總成交量高達20.215億美元。

匯銀主管指出，美國聯準會公布的會議紀錄展現鷹派態度，導致國際金融市場大震盪，新興市場資金出逃，台北股匯市也難以置身事外；證交所資料顯示，外資今日終止連11日買超、轉為賣超，外匯市場上也見到一波熱錢撤出潮，不過眼見匯價略為回貶，場外出口商一湧而上、積極賣匯，限縮新台幣匯率的貶值幅度。

匯銀主管表示，「聯準會幫了台灣央行大忙了，27.5元『楊金龍防線』暫時安了。」

聯準會無預警放「鷹」，市場對新台幣匯率的升值預期被澆了一盆冷水，新台幣海外無本金交割遠期外匯（NDF）市場最新報價顯示，1個月期目標價由27.53元，迅速回貶至27.6元；匯銀主管說，預估短期內，新台幣匯率將位於27.6~27.7元間波動整理。

回顧今日盤中交易，因外資反手匯出，新台幣匯率全日最高價僅在27.615元止步、未能觸及27.5字頭價位。

儘管台灣基本面仍舊強勁，但匯銀主管認為，聯準會「喊水會結凍」，美國的升息、縮表時程對全球匯市走向影響甚劇，過去一段時間瘋狂湧入台灣的外資是否就此轉向，值得觀察。

匯銀主管指出，聯準會的鷹派訊息對台股後市不利，但對中央銀行而言可是「鬆了一口氣」。前一段時間，外資源源不絕匯入，加上出口商農曆年關前的拋匯需求，一度讓新台幣匯價飆上27.5字頭價位、創下1997年以來的近25年新高，市場甚至憂心，農曆年前，27.5元「楊金龍防線」有失守之虞，如今聯準會釋出提前升息縮表訊號，導致熱錢自新興市場資金流出，新台幣匯率升勢也有機會暫告一段落。

新台幣 台幣匯率 美國聯準會

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