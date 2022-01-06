聯準會更「鷹」 凱基投信：加速市場緊縮預期 短空長多

聯準會去年12月份會議紀錄出爐，市場感受到聯準會偏鷹派態度，從聯準會官員對經濟、勞動力市場及通膨的看法可知，有可能較先前更早、更快的升息，甚至縮表與升息的時間可能會更靠攏。

凱基投信指出，預期聯準會緊縮步調可能加快，昨美股四大指數全面收黑，十年期公債殖利率則大幅揚升至1.7%之上，接近2021年4月以來的高點，使投資人對價值面較高的成長股有疑慮，獲利了結賣壓出籠。不過，實質利率走揚反映資金收緊與景氣好轉，呼應多數官員認為美國經濟朝向最大就業目標快速前進，就基本面來說，目前並非由多轉空的訊號。

凱基投信表示，在目前企業面數據相對清淡的情況下，市場恐慌性賣壓相對難以消彌；美股財報旺季將從下周開啟，屆時市場焦點將重新回到企業獲利上，若經濟正如聯準會預期已逐步回至正軌，則整體企業財報和財測表現應趨於正面，將有助股價重啟上漲動能。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑指出，近期歐美確診案例再攀高，但重症比例相對低，醫療量能並未出現惡化跡象，市場普遍預期各國政府應不會推出進一步的封城及外出禁令，對經濟影響程度相對有限；但Omicron病毒變異株眾多，在耶誕及新年假期歐美移動人數大增的情況下，疫情恐將出現新變數，牽動經濟數據，可能進一步影響聯準會決策。

不過，若後續通膨壓力趨緩，將緩解近期聯準會偏鷹派的貨幣政策壓力，屆時將有利於風險資產的反彈。

針對多重資產部份，凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷表示，觀察2021年第四季REITs指數表現顯著優於MSCI世界指數，其中工業REITs全季漲幅約三成，因近期表現亮眼，部分市場資金藉昨日利空消息而獲利了結，短線股價受市場恐慌情緒影響，但長線仍須回歸基本面。

葉菀婷指出，科技REITs、倉儲REITs二大次產業供不應求的情況並未改變，其中物流倉儲REITs及自助倉儲REITs出租率接近滿水位，重新簽訂租約時具有高度議價優勢，整體獲利表現依舊可期。以中期角度來看，聯準會升息隱含經濟成長力道回穩訊號，搭配科技股持續具有5G、電動車等趨勢成長題材，正向看待科技股題材的後續企業獲利及股價表現。

凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳表示，經濟仍處擴張階段、市場風險胃納仍高、政策預期改變僅為短暫影響，建議投資股票資產可持續納入藉由多因子策略選股並靈活調整的組合；債券部位則偏好短天期及收益率較高的標的，以因應利率上行風險。短期市場震盪時，配置具有掩護性買權和投資級債等投資組合具有較佳下檔保護。

股市部分，凱基環球趨勢基金經理人馮紹榮指出，聯準會會議紀錄暗示升息縮表時程可能提前，美債利率彈升導致趨勢成長股票下跌較深。因應短期市場波動加大，建議擇機加碼因市場非理性下跌而被錯殺的類股，相對著重AI人工智慧、消費體驗及汽車科技等趨勢領域，持續挑選受惠數位化浪潮、具有未來成長性的公司，布局中長期投資機會。

債券部位上，凱基新興市場ESG永續主題債券基金經理人劉書銘表示，目前仍看好新興市場債市，在貨幣政策正常化階段，高殖利率、短存續期間、且能受惠經濟成長紅利的利差型產品，可望為抵禦利率風險。此外，持續看好綠色債券、永續債券、低碳排放等ESG議題，將是全球機構、政府政策發展重心，長線需求穩定，對於相關債券後市看法維持穩健樂觀。