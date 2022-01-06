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中信與聯電合作 簽署5年期40億永續績效連結貸款

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
中信銀行今宣布，與聯電共同簽署5年期40億元永續績效連結貸款。圖／本報系資料庫
中信銀行今宣布，與聯電共同簽署5年期40億元永續績效連結貸款。圖／本報系資料庫

中信銀行今宣布，與聯電共同簽署5年期40億元永續績效連結貸款，貸款期間中信銀將持續追蹤溫室氣體排放減量幅度等相關永續指標表現，提供利率減碼優惠。

中信銀行表示，這次與聯電簽署的永續績效連結貸款案，將在貸款期間持續追蹤溫室氣體排放減量幅度等相關永續指標表現，聯電後續將會持續於生產製程導入低碳技術、提升能源使用率、採用再生能源等措施，並協助客戶產製低功耗產品，朝向淨零邁進。

此外，聯電預估整體供應鏈於2030年將減碳20%、再生能源採用比例達20%。中信銀表示，看好聯電營運成效及對ESG議題的耕耘，因此積極爭取，順利促成此案。

除與聯電簽署永續績效連結貸款，中信銀目前也擔任中能離岸風電計畫聯合授信案的統籌主辦銀行及國內財務顧問、2020年發行國內首檔可持續發展債券，去年5月發行國內第一檔社會責任債券。

中信銀行 聯電 再生能源

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