小宅房貸首問世 永豐銀推1.33％、都會區10坪以上可貸

永豐銀今（6）日宣布，推出創新房貸服務，力助都會小宅輕鬆成家，給出「女人家」房貸利率1.33%起，都會區10坪（含）以上可申貸；並設置專屬網站為客戶提供找房、買房、居家清潔裝潢等線上服務連結，讓客戶能輕鬆成家。

現代小家庭、少子化、高齡化社會來臨，加上未婚人口增加，都會區小坪數住宅逐漸成為「宅」女「宅」男的購屋新趨勢。永豐銀行表示，近年來女性與男性房貸新戶年增率差距趨近，展現女力當道的購屋趨勢，永豐銀行首創業界最新房貸專案，即日起為實現「女人家」購屋夢想，房貸利率最低1.33%起。

購屋、理財 都會區小宅申貸首選

永豐銀行表示，即日起推出的「女人家」房貸專案，為想在都會區購買小宅的民眾量身打造房貸首選，購買10坪（含）以上住宅可申辦利率1.33%起理財型房貸，貸款成數最高8成5；還款本金可自動轉為循環額度隨時動用，利率1.88%起，資金運用更有彈性；由線上房貸專員服務申辦房貸的新戶正常繳款滿2年，第3年起，每年利率減碼0.01個百分點，讓客戶越繳越輕鬆。育有6歲以下幼兒的民眾還可再享手續費減免優惠。

購屋服務到位 驗屋、裝修享優惠

永豐銀行指出，為提供民眾更多元且方便的數位服務，透過永豐最新的房貸專案專屬網站，購屋前可先試算租或買的現金流量，規劃適合的居住選項，再透過「方案選品師」等互動服務，迅速掌握合適的房貸方案；後續可在線上完成申請房貸、彈性繳款、減息貸款、線上增貸等需求；並可享驗屋、搬家、裝潢、清潔、居家生活購物等專屬優惠。