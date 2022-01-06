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加密幣業務主管機關究竟是誰？ 三個和尚沒水喝

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
新世代金融基金會董事長陳冲表示，加密幣發展至今，早非吳下阿蒙，加上QE搧風助燃，已無從說禁就禁，宜儘早確定「日常業務」的主管機關，以維持交易秩序，做好消費者保護，以免釀成災難。 圖／本報資料照片
新世代金融基金會董事長陳冲表示，加密幣發展至今，早非吳下阿蒙，加上QE搧風助燃，已無從說禁就禁，宜儘早確定「日常業務」的主管機關，以維持交易秩序，做好消費者保護，以免釀成災難。 圖／本報資料照片

新世代金融基金會董事長陳冲分享，日前學生提示一則網路消息，立委質詢國內出現的比特幣ATM，金管會表示要去查「誰裝的」，Who did it?？內行人不禁啞然失笑。根據Coin ATM Radar資料，目前全球加密幣ATM共有33816台，其中台灣則有25台，據傳自2018年台灣即有比特幣ATM進駐，由於低調且未刻意與交易平台競爭，並未引起太多的注意。

八年前對比特幣ATM將進入台灣市場的外電，報載金管會表示設置ATM須經金管會核准，本案該會「不會同意」，如有設置ATM，將依法取締等語云云。

當時陳冲曾在報端專欄中討論，比特幣「就法規面言，不論是銀行法第57條第三項或是第45-2條，都只是針對銀行設置自動化服務設備之規定，比特幣的參與機構既非銀行，自無從適用銀行法，也無依法取締的議題」。

陳冲當時還特別舉航空公司的常客里程計畫為例，因Mileage program常可兌換旅館住宿、餐廳膳飲，也可交易現金，如果航空公司設置ATM(自動化服務設備)提供上述服務，相信也不違反任何法規。

八年以來，法律環境基本未變，倒是在洗錢防制法多了第五條虛擬通貨平台及交易業務，並應由主管機關報請行政院指定其範圍的規定。行政院終於在去年中完成指定後，目前態勢是：金管會是虛擬資產服務業（VASP）「反洗錢事務」的主管機關，VASP「日常業務」的主管機關或虛擬通貨(包括比特幣)的主管機關，還是沒人認養。

所以金管會了解是「誰裝的」後，陳冲指出，如有關情節都符合洗錢防制法的規定，那立委關心ATM可否設置的事情依然無解，VASP業務的正常發展、交易糾紛依然處於三不管的狀況。

陳冲表示，依法VASP的確不屬於任何部會主管，至於洗錢事務，既然大夥公推，金管會只好勉強接下。其實大家似乎都忘了，洗錢防制法是針對Serious Crime的犯罪所得，留下可追查的紀錄，追根究底，重大犯罪還是法務部主管。

也許有人問，為何在韓國VASP都是金管會在三令五申、限期登記？這也沒啥大學問，一個國家，VASP終究要有部會主管或輔導其茁壯，這就看最高行政長官的智慧以及如何拍板了。

也許有人認為，虛擬通貨無足輕重，全球金融界大咖業也幾乎一致鄙視，陳冲坦言，自己在 2014年演講時也不看好沒有intrinsic value（內在價值）的虛擬幣，但新世代渴望自己的舞台，希望有翻身的機會，而數位落差是一個機會，可以擺脫石器時代的前輩，自創一片樂園。感覺上，一個新形態的階級鬥爭，或者說，階級鬥爭的心理，漸漸成形。

陳冲指出，加密幣的定位及前途，發展至今，總市值已近美金三兆，早不是十年前的吳下阿蒙，加上QE搧風助燃，已無從說禁就禁。於今之計，如政府正視加密幣背後的科技、創意，以及階級翻身的意涵，宜儘早確定「日常業務」的主管機關，以維持交易秩序，做好消費者保護，以免釀成災難。

洗錢防制法

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