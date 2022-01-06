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聯電攜手滙豐台灣 簽7,000萬美元永續發展表現連結貸款

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

永續發展與氣候變遷倡議已成為國際間矚目的焦點，滙豐（台灣）商業銀行宣布與半導體晶圓代工巨擘聯華電子股份有限公司（2303）(以下簡稱聯電)簽訂永續發展表現連結貸款（Sustainability Linked Loan），貸款規模為7,000萬美元，相關資金將用以支持聯電綠色發展，進一步提升企業綠色永續績效。

滙豐台灣企業暨金融同業處負責人中野泰直指出，本次提供永續發展表現連結貸款是聯電永續發展戰略的重要一步，因為該貸款與數個具指標性的永續關鍵績效目標(Sustainability Performance Targets)結合，包括溫室氣體排放强度、用水強度等。本次貸款架構除了通過滙豐集團永續金融小組的審核，並遵循國際資本市場協會所制定的《永續發展表現連結貸款原則》，有助於通過市場化手段引導企業資本投向綠色領域，滙豐台灣每年也將對預先設定的永續目標定期審視。

聯電將以「淨零行動三部曲」，推動包含「持續積極自主減碳、全面採用再生能源及投資淨零碳技術」等具體措施，積極實踐淨零，預期將會帶動國內低碳產業蓬勃發展，為低碳經濟轉型注入動能。

根據氣候債券倡議組織(Climate Bonds Initiative)報告顯示，2021年上半年全球永續發展表現連結貸款的發行量已超越綠色貸款，金額達到2,020億美元，鞏固了該金融產品日益重要的地位。

中野泰直說明，兼顧商業利益與永續發展已是全球趨勢，對於企業來說，在追求營運成長的同時，仍需兼顧環境、社會和公司治理的 ESG 面向。

滙豐集團最新公布的永續融資及投資調查也顯示，全球高達94%的企業希望在未來五年內移除對環境和社會帶來衝擊的商業模式。中野泰直強調，全球資本市場格局正在迅速轉變，永續議題現在是企業和投資者關注的主要問題，預計這些要素將更頻繁地成為未來融資結構設計的一部分。

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