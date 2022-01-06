中華信評維持台灣信用展望穩定 金融業受惠升息利多

中華信評今（6）日發布「2022 年台灣信用展望」的報告，當中提及強勁的出口需求與持續增長的國內消費支出，台灣 2022 年信用展望為「穩定」。中華信評表示，台灣2021 年經濟表現強勁、基期高，預估2022年的實質 GDP 成長率將約為 2.8%；此外，預期央行會升息1碼，金融業有望升息帶來利多。

中華信評表示，隨著各國經濟重啟，電子零組件需求將進一步支撐包括半導體製造業和 5G 網路基礎設施等台灣相關產業的出口成長與資本支出。

不過，中華信評也預期，全球經濟復甦且遠距辦公與遠距學習需求仍然強勁，科技產品需求轉強，但晶片短缺問題仍然會持續，使2022年下半年以前對科技業的營收形成限制，而2023年可能出現科技業供給過剩的情況，特別是半導體。

中華信評認為，Omicron 變種病毒的快速傳播及出現其他新變種病毒的可能性，仍持續對全球的經濟復甦構成風險。不過，隨著疫苗覆蓋率的提高，受到政府振興措施支持的國內消費者支出可望成為支持台灣經濟發展的另一項支柱。

銀行業方面，中華信評指出，銀行的信用趨勢仍將維持穩定且資本水準也將維持在允當至強等級。而因政府紓困貸款方案的逐步退場，可能會使逾期放款與相關信用成本延後至 2022 年，進而抵銷有可能升息略微改善的銀行淨利差，銀行業 2022 年的獲利能力將持平。

而壽險業的部分，中華信評認為，因若干因素支持壽險與壽險業者的「穩定」信用趨勢。這些因素包括資本水準已因良好的盈餘保留、股東權益估值反彈、合理的外匯避險成本，以及允當的風險控管而恢復。不過，壽險業的保費收入成長仍面臨壓力，尤其是續期保費方面。

全球需求大增使原物料、能源價格齊漲，通膨壓力倍增，中華信評指出，通膨問題預期會在兩年內逐步趨緩，加上各國央行採取貨幣緊縮政策，預期央行會升息1碼。

中華信評副總張書評表示，未來升息後，銀行有望改善淨利差，獲利受到支撐，壽險業也能在升息循環下，提高整體經常性收益率，不過壽險業需留意台美利差擴大後，避險成本的增加。