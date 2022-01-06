升息進入倒數 中租基金平台看旺成熟市場及循環消費

進入2022年，儘管全球經濟已呈現逐步復甦景象，中租基金平台表示，仍有三項因素將影響市場投資情緒，包括升息循環、通膨議題以及Omicron蔓延擔憂，提醒投資人仍須謹慎看待。

看好美歐經濟復甦動能，建議今年第1季可提高成熟市場股票的投資比重，另外亦看好循環性消費的後市表現，可從創新概念、科技、新能源及基礎建設等主題趨勢進行投資，掌握股優於債的原則，運用主動式基金多元布局，有望迎來虎虎生風的2022年。

中租基金平台副總經理蘇皓毅指出，目前美就業市場已幾近完全就業狀態，加上住房市場交易熱絡，強健的經濟體質較能抵禦升息循環對市場的影響。歐央行預計將以擴大長期資產購買計畫（APP）取代延續緊急抗疫購債計畫（PEPP），此計畫是維持歐元區持續寬鬆的重要動能，可推測出歐央行目前仍採鴿派基調，加上歐股評價尚在合理區間，後市表現可期。

另外值得留意的是新興市場和中國，新興市場受美升息環境及高通膨壓力下恐有衰退之疑慮。中國受到去年第3季限電衝擊產能及房地產債務危機等利空干擾，壓抑中國股債市資產價格表現，所幸中國人行去年12月降準2碼並釋放資金逾1.2兆元人民幣，為市場注入活水。建議參與中國股市應重選股不選市，運用定期定額或是分批逢低買進，掌握中國股市反彈契機。

儘管Omicron變種病毒延燒，但在歐美已有較高的疫苗覆蓋率和更健全的因應措施下，應不太可能如2021年初進入全境封鎖。過去受壓抑的循環性消費類股有望在今年揚眉吐氣，去年商品性消費需求熱絡，而這份熱度很有可能在今年交棒到服務性消費。另外基礎建設相關題材，具有轉嫁通膨成本的能力，還能受惠政策利多加持，其未來發展值得關注。

鑒於今年全球市場仍有許多不確定性因素，蘇皓毅建議可透過「中租母子鎖利GO」的服務來分散投資風險，結合「單筆申購」及「定期定額」的優點，運用核心資產與衛星資產的配置概念，搭配停利轉申購的長期投資方式，用基金養基金 ，透過循環投資方式來放大投資效益。