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投資2022年 瀚亞投資提醒注意這五大事

經濟日報 / 記者蔡靜紋／即時報導

邁入2022年，投資市場將迎來新的挑戰與機會，瀚亞投資點名留意五大趨勢，包括利率及政策回歸常態、中國大陸重新調整與投資機會、亞洲資產過於低估、ESG加速推動，以及環境變革與創新趨勢等，是未來投資人可關注方向。

瀚亞投資表示，2022年仍適度看好股票資產表現，主要來自於新一輪經濟增長帶動。然而，面對通膨過高的疑慮，以及資產評價面來到高檔，投資人仍須提高警覺。相較於估值偏高的成熟市場，新興市場更具有吸引力；債券方面，鑒於亞洲較無通膨隱憂，在沒有急迫升息的情況下，亞洲債券前景樂觀，且充滿投資機會。

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