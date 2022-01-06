投資2022年 瀚亞投資提醒注意這五大事
邁入2022年，投資市場將迎來新的挑戰與機會，瀚亞投資點名留意五大趨勢，包括利率及政策回歸常態、中國大陸重新調整與投資機會、亞洲資產過於低估、ESG加速推動，以及環境變革與創新趨勢等，是未來投資人可關注方向。
瀚亞投資表示，2022年仍適度看好股票資產表現，主要來自於新一輪經濟增長帶動。然而，面對通膨過高的疑慮，以及資產評價面來到高檔，投資人仍須提高警覺。相較於估值偏高的成熟市場，新興市場更具有吸引力；債券方面，鑒於亞洲較無通膨隱憂，在沒有急迫升息的情況下，亞洲債券前景樂觀，且充滿投資機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言