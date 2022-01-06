別只管比特幣ATM誰裝的 陳冲：快確立主管機關以免釀災

根據Coin ATM Radar資料，目前全球加密幣ATM共有3萬3,816台，其中台灣則有25台 ，據傳自2018年台灣即有比特幣ATM進駐，由於低調，且未刻意與交易平台競爭，並未引起太多的注意。學生提示一則網路消息，立委質詢國內出現的比特幣ATM，金管會表示要去查「誰裝的」，Who did it？行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，這讓內行人不禁啞然失笑。

陳冲說，記得八年前(2014年)，針對比特幣ATM將進入台灣市場的外電 ，報載金管會表示設置ATM須經金管會核准，本案該會「不會同意」，如有設置ATM，將依法取締等語云云。

當時自己在報端專欄（2014/2/5）中曾有所討論，對於比特幣ATM，文章中提到「就法規面言，不論是銀行法第57條第三項或是第45-2條，都只是針對銀行設置自動化服務設備之規定，比特幣的參與機構既非銀行，自無從適用銀行法，也無依法取締的議題」。當時還特別舉航空公司的常客里程計劃為例，因Mileage program常可兌換旅館住宿、餐廳膳飲，也可交易現金，如果航空公司設置ATM（自動化服務設備）提供上述服務，相信也不違反任何法規。

陳冲說，八年來，法律環境基本未變，倒是在洗錢防制法多了第五條虛擬通貨平台及交易業務，並應由主管機關報請行政院指定其範圍之規定。眾所周知，經千呼萬喚，2021年4月9日行政院完成指定後，目前態勢是，金管會是VASP（Virtual Asset Service Provider虛擬資產服務業）「反洗錢事務」的主管機關，至於VASP「日常業務」的主管機關或虛擬通貨（包括比特幣）的主管機關，還是沒人認養。

所以金管會了解是「誰裝的」以後，如有關情節都符合洗錢防制法的規定，那立委關心ATM可否設置的事情依然無解，VASP業務的正常發展、交易糾紛依然處於三不管的狀況。

金管會立場正確，因為依照現行法，VASP的確不屬於任何部會主管，至於洗錢事務，既然大夥公推，只好勉強接下。其實大家似乎都忘了，洗錢防制法是針對Serious Crime的犯罪所得，留下可追查的紀錄，追根究底 ，重大犯罪還是法務部主管。

也許有人問，為何在韓國VASP都是金管會在三令五申、限期登記？這也沒啥大學問，一個國家，VASP終究要有部會主管或輔導其茁壯，這就看最高行政長官的智慧以及如何拍板了。

也許有人認為，虛擬通貨無足輕重，全球金融界大咖業也幾乎一致鄙視，沒錯！2014年演講時，自己也不看好沒有intrinsic value的虛擬幣，但誠如本基金2021年6月8日「正視加密幣的階級鬥爭意涵」一文中所說，「 新世代渴望自己的舞台，希望有翻身的機會，而數位落差是一個機會，可以擺脫石器時代的前輩，自創一片樂園。

感覺上，一個新形態的階級鬥爭，或者說，階級鬥爭的心理，漸漸成形 。」，現在看來，這種感覺愈發真實。

陳冲表示，加密幣的定位及前途，發展至今，總市值已近3兆美元，早不是10年前的吳下阿蒙，加上QE搧風助燃，已無從說禁就禁。於今之計，如政府正視加密幣背後的科技、創意，以及階級翻身的意涵，宜儘早確定「日常業務」的主管機關，以維持交易秩序，做好消費者保護，以免釀成災難。