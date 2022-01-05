永達保經： 保險也要斷捨離

永達保經今(5)日指出，迎接2022年以及不確定的未來，不妨重新檢視自身的保險規畫，回顧當初購買保險的目的、需求與額度，是否可在危機來臨的時刻助自己安度難關，「唯有保障我們的避險能力、保障我們的錢，以及保障我們的退休，才能安享未來」。

永達保經建議，從四個保障，定期檢視自身的保險配置。

一、避險能力的保障。定期檢視醫療、意外等保障類型保單的保障與額度，在意外或疾病風險發生時，才能透過保險轉嫁所產生的醫療費用及財物損失，彌補虧損、得到照顧。

尤其是醫療險的部分，實支實付有沒有、雜費有多少、門診手術賠不賠等等，當醫療保障不足，同樣也需要請專家協助規劃補足。

二、錢的保障。除了保障類型的醫療給付，是否還能有一筆夠用的資金，提供應急使用，須以家庭賺錢能力為主要考慮。

情況一，當家庭賺錢主力因意外或疾病不在了，需要預備幾年收入度過難關，作為壽險保障額度的目標。

情況二，家庭賺錢主力喪失工作能力，需要思考計畫性儲蓄，或是替代收入的金流，是否能透過保險工具完成。

三、退休的保障。即便工作與生活一路順遂，也將面臨第二人生的退休問題，你有為自己退休後的20年做好準備嗎？你賺的錢有預留30％做為未來退休、沒賺錢時用嗎？

永達保經建議，從現在開始，運用保險工具的機制，以確定打敗不確定，透過時間複利的增值效益，為自己提早準備一筆安穩確定的退休金。

四、資產保全的保障。除了人、錢、退休的保障，還應該定期檢視保單關係人的配置，因為保單關係人的配置，攸關錢的流向，更攸關自身的權益。

舉例來說，如果你是公司老闆，員工闖禍，跟你有沒有關係？為人父母，未成年子女在外面闖了禍，跟你有沒有關係？過去的保險幾乎都是夫妻對保，互為受益人，但當身分地位不同，這樣的規畫，是否會有稅務上的問題？

永達保經指出，「保險機制可以在風險來臨時，護我們一生周全」，定時進行保單關係人檢視非常重要，因為在人生不同階段，會有不同的需求，在要保人、被保人、受益人的安排上，也會有不同的想法，適時調整，才能做好資產保全及財富的傳承。」

永達保經洞悉民眾在累積退休金期間或是退休後可能面臨的人生三大風險：走太早、活太久、要走走不了，特別叮嚀，在退休規畫中，最重要的是達成率，一定要將收入中斷的風險一併考量。

永達保經指出，善用豁免保費的功能，甚至可以做雙豁免的規畫，一併規避累積退休金期間因收入中斷，無法準備緊急預備金及家庭生活費的風險。