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保險品質獎 遠雄人壽六度獲肯定

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
金管會保險局局長施瓊華(右)頒獎，遠雄人壽總經理趙信清(左)代表受獎。遠雄人壽/提供
金管會保險局局長施瓊華(右)頒獎，遠雄人壽總經理趙信清(左)代表受獎。遠雄人壽/提供

現代保險健康理財雜誌本周二(4日)公布第29回全國消費者保險購買行為暨最佳壽險公司排行榜大調查，遠雄人壽連續六年榮獲保險品質獎「知名度最高」優等肯定，同時獲得最值得推薦、理賠服務最好優等殊榮，整體勾選率較去年增加，顯示遠雄人壽品牌知名度及貼心服務已在消費者心中深耕。

保險品質獎是消費者對保險公司最直觀的評價，遠雄人壽總經理趙學欣表示，「我們非常重視消費者的建議，隨著公司總資產與客戶規模逐年增加，作為保戶堅實的後盾，責任自然也越大」。

遠雄人壽將持續以穩健踏實的永續經營策略，提供所有客戶完整周全的服務保障，並從自身做起，精進公司治理、促進社會共榮、力行低碳策略，從自身做起，促進個人、家庭、社會與環境共好。

遠雄人壽致力推動公平待客，結合金融數位科技提升理賠效率，並優化數位服務，提供保戶多元便利的申辦管道，如24小時線上理賠申請，保全/理賠聯盟鏈及理賠醫起通服務；內部則透過跨部室協作簡化作業流程，傾聽客戶聲音，讓保戶獲得最專業與即時協助。

遠雄人壽近年為激勵世代青年堅持理想，用認真態度突破侷限，持續透過系列形象廣告傳達「做自己的英雄」品牌意念，日前推出「把認真 做到成真」全新廣告，影片中傳遞正向積極、堅持到底的理念，上線後立即引起網友共鳴，掀起一股正能量。

遠雄人壽堅守崗位，以穩健紮實的營運體質，守護每一位保戶，從企業本身做起，矢志打造健康與共好的生活願景，持續推動家照喘息服務藝術工作坊，由果陀劇場專業導演帶領家庭照顧者，透過戲劇輔療獲得心理及肢體抒壓。

該公司為擴展青年培力，連續四年舉辦金險獎校園網路影片徵件活動，打造專屬Z世代青年理想實踐及發聲平台；推動「守護億隻鴞」環境生態復育計畫，以對生命和土地的關懷創建生態復育基地、架設貓頭鷹棲架及巢箱復育，將生態教育帶入偏校，帶動社區產業及偏鄉經濟發展，在健康、無毒、環境友善永續正循環下，產製出甜蜜果實「鴞旺來」。

遠雄人壽將持續發揮保險核心力量，透過多元保險商品協助國人做好風險保障；擴大弱勢扶助範圍，扮演穩定社會的角色，落實企業永續承諾。

遠雄人壽 保險 理賠

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