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2大利多助攻 2021年外幣保單可望挑戰6000億元

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
受惠資本市場熱絡、台幣強勢等2大利多，讓2021年外幣保單買氣翻揚，情境示意圖。圖／Ingimage
受惠資本市場熱絡、台幣強勢等2大利多，讓2021年外幣保單買氣翻揚，情境示意圖。圖／Ingimage

受惠資本市場熱絡、台幣強勢等2大利多，讓2021年外幣保單買氣翻揚。據金管會統計，2021年前10月全體外幣保單新契約保費收入達4955.82億元，年增22%，若以每月約400~500億元的新契約保費收入來看，全年可望賣近6000億元，創史上次高紀錄。

外幣保單是在2018年、全年以6179.5億元保費收入創下史上新高，2019年則衰退逾一成降到5188.6億元，2020年再降到4935.7億元，2021年則有機會重返榮景。

據金管會統計，2021年前10月外幣保單新契約保費收入4955.82億元，佔整體保費收入已攀升到57%，創外幣保單推出來最高的市占率，顯示國人每付出100元保費中，就有57元都是買外幣保單。

其中光投資型保費收入就倍增達2410.46億元，傳統型保費收入達2545.36億元，傳統型仍略高於投資型。

外幣保單包括美元、人民幣和澳幣，其中又以美元佔了9成為大宗。

據金管會統計，2021年前10月美元保單累計銷售175.03億美元、年增28%，其中投資型保單賣了84.04億美元、年增1.29倍，傳統型90.99億美元，年減9%，業者說，主因是2021年美元利變保單宣告利率不如2020年，導致美元傳統型保單買氣不如2020年。

若以單月來看，美元傳統型保單仍連續3個月賣贏投資型，業者說，因10月台幣對美元僅小幅升值，讓保戶放緩腳步。

據數據顯示，8月、9月、10月美元傳統型各賣了9.55億美元、11.5億美元及9.63億美元，都險勝投資型的9.22億美元、8.68億美元及7.45億美元，且投資型買氣有逐月下降的趨勢。

美元投資型新契約保費收入業績最好的前三大是國泰、台壽、及法國巴黎人壽；美元傳統型則是南山、中壽和新光人壽。

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