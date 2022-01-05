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央行：去年12月外匯存底創「三高」

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行今(5)日公布去(2021)年12月外匯存底，刷新三項歷史新高紀錄。去年12月，我國外匯存底5,484.08億美元，連五月創新高，較前一個月增加10.76億元；另外，外資持有新台幣資產合計7,545億美元，約當外匯存底138%，金額與比重同步締造新猷。

金管會今日公布，去年12月外資淨匯入47.61億美元，但並未包含外資盈餘匯出的40.9億美元部分，若以央行統計的流量來看，外資去年12月淨匯入金額為5.85億美元。

央行數據顯示，去年全年外資盈餘匯出475億美元，因此，央行統計的現金流量，外資反而呈淨匯出291億美元。

央行外匯局局長蔡烱民表示，「去年電子股的股利股息都不錯，另外還有賣股的資本利得，外資匯進來買股票，有盈餘就會匯出。」

央行資料顯示，去年12月，外資持有國內股票及債券的市值，加上新台幣存款，合計7,545億美元，創下歷史新高，月增363億美元；約當外匯存底比重138%，同步寫下新高，月增7個百分點。

對於外資持有新台幣資產暴增，蔡烱民表示，主要是股票市值增加，去年底台股指數攻上萬八，台積電等股票的股價都很高，外資去年12月也持續買超台股800多億元，而新台幣匯率升值，對該數據也會有影響。

對於外資持有新台幣資產比重暴增，蔡烱民信心喊話說「不用擔心」，這只是一個參考指標，韓國還曾經到200%，如果外資匯出，股票市值下跌，該比重就會跌得很快。

過去一年，我國外匯存底增加184.97億美元，較2020年全年大增518億美元縮減不少；蔡烱民說明，2020年因鉅額資金匯入，央行進場買匯維持匯市穩定，全年淨買匯金額高達391億美元，導致外匯存底暴增。

至於去年，央行上半年買匯金額縮減至87.3億美元，且集中在上半年，其餘時間外匯市場大致平衡，去年全年外匯存底增加184.97億美元，主要是外匯存底的孳息收入。

蔡烱民指出，去年12月外匯存底變動，主要是外匯存底投資運用收益，以及主要貨幣匯率變動；央行統計顯示，去年12月美元持平，主要貨幣多數對美元升值，其中又以澳幣升值1.55%為最多、英鎊升值1.25%、歐元升值0.35%；相較於人民幣升值0.11%，新台幣升幅0.36%更為強勢，日圓與加幣則呈貶值。

外資 新台幣 央行 股票

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