瘋台股！2021年外資全年淨匯入210億美元 創12年新高

外資瘋狂擁抱台股。據金管會最新統計，12月外資加陸資淨匯入47.6128億美元，約折合新台幣1315億元，累計2021年全年外資淨匯入金額達210.5億美元，是2009年來、12年單年新高紀錄。

過往12月都是外資放長假，但2021年11月和12月連續兩個月都呈現大筆淨匯入，顯示外資持續看好台股2022年走勢。

據數據顯示，2021年11月單月外資加陸資淨匯入61億美元，12月續加碼47.6128億美元，連續兩個月就淨匯入108.6億美元，是16年來同期最大淨匯入款。

台股2021年大漲23.66%，平均日成交值大增88.7%，上市公司總市值已破5兆元，到2021年11月底台股總開戶數也達1196萬戶。

據證期局統計，2021年總計24個營業日，全年台股都在萬點以上，收盤指數萬七未滿萬八，則有130天，超過萬八則有五天，2021年全年台股是在亞洲市場中漲幅最大。

金管會晚間公布2021年12月外資淨匯入數字。12月累計外資淨匯入餘額已達2295.55億美元，全年單年淨匯入金額達210.5億美元，是2009年全年淨匯入的266億美元來、12年來最大淨匯入金額。