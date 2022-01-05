快訊

禍從天降！「水泥塊」掉落砸中自強號 台鐵139車次延誤

元旦升旗柯文哲獨站閱兵40分鐘 綠委爆：蔡總統很不開心

瘋台股！2021年外資全年淨匯入210億美元 創12年新高

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

外資瘋狂擁抱台股。據金管會最新統計，12月外資加陸資淨匯入47.6128億美元，約折合新台幣1315億元，累計2021年全年外資淨匯入金額達210.5億美元，是2009年來、12年單年新高紀錄。

過往12月都是外資放長假，但2021年11月和12月連續兩個月都呈現大筆淨匯入，顯示外資持續看好台股2022年走勢。

據數據顯示，2021年11月單月外資加陸資淨匯入61億美元，12月續加碼47.6128億美元，連續兩個月就淨匯入108.6億美元，是16年來同期最大淨匯入款。

台股2021年大漲23.66%，平均日成交值大增88.7%，上市公司總市值已破5兆元，到2021年11月底台股總開戶數也達1196萬戶。

據證期局統計，2021年總計24個營業日，全年台股都在萬點以上，收盤指數萬七未滿萬八，則有130天，超過萬八則有五天，2021年全年台股是在亞洲市場中漲幅最大。

金管會晚間公布2021年12月外資淨匯入數字。12月累計外資淨匯入餘額已達2295.55億美元，全年單年淨匯入金額達210.5億美元，是2009年全年淨匯入的266億美元來、12年來最大淨匯入金額。

外資 台股 金管會

延伸閱讀

台積休息鴻海接棒 法人：台股多頭、下檔空間應有限

台股翻黑下跌26.39點 三大法人買超88.33億

台積電開高走低 台股下跌26點收18,499點

台股盤中震盪、科技類股拉回 法人籲投資人先觀望

相關新聞

瘋台股！2021年外資全年淨匯入210億美元 創12年新高

外資瘋狂擁抱台股。據金管會最新統計，12月外資加陸資淨匯入47.6128億美元，約折合新台幣1315億元，累計2021年...

今年投資渣打看好股票黃金 金價上看52715元

渣打銀行發表2022年投資展望報告，報告看好股票與黃金2022年的表現，但也提醒應以多元資產收益策略來應對通膨風險，並在...

土銀挺風電國產化 主辦永冠美元暨台幣ESG連結聯貸案

土地銀行統籌主辦永冠能源科技集團有限公司暨英屬維京群島商永冠能源材料股份有限公司台灣分公司聯貸案，已成功完成募集，本案經...

史上新高！金融業去年前11月賺破9000億 全年近逼兆元

受惠2021年全球股債市轉佳，券商保險業吃獲利大補丸、銀行業也擺脫呆帳提存陰霾，使2021年前11月金融業狂賺9,089...

超級媒體金融王國最後一哩路 台灣大併台灣之星後 為何只剩這最後障礙？

趕在2021年底，台灣大哥大董事長蔡明忠終於將討論一段時間、與台灣之星的合併案談定。向來精明的蔡大董，這次談了一筆好生意，宣布以增資發行2.82億股的方式，併購台灣之星

富達：兩大因子 會在今年影響資產配置

針對2022年的投資展望，富達投信指出，預期經濟高速成長的巔峰已經結束，而2022隨之而來的是較劇烈的波動性，例如歐洲及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。