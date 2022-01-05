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落實公平待客 全球人壽獲2022保險品質獎

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
全球人壽積極提升保險業務服務品質與落實公平待客，強化保戶關懷與整合數位服務，同時推動各式公益與體育活動。圖/全球人壽提供
全球人壽積極提升保險業務服務品質與落實公平待客，強化保戶關懷與整合數位服務，同時推動各式公益與體育活動。圖/全球人壽提供

全球人壽近年積極提升保險業務服務品質與落實公平待客，強化保戶關懷與整合數位服務，同時推動各式公益與體育活動，獲2022保險品質獎中「知名度最高 」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」四項優等獎。

並在1月4日由金管會保險局局長施瓊華及現代保險雜誌社林麗銖發行人代表頒獎 ，全球人壽業務長李衍煌代表領取「業務員最優」獎盃；行政長黃宏杰代表領取「理賠服務最好」獎盃；品牌企劃處助理副總經理蕭乃心代表領取「知名度最高」及「最值得推薦」獎盃。

「保險品質獎」由現代保險雜誌主辦，今年首度以「保險再購族」做為主要評鑑依據，再購族群與保險公司及業務員接觸經驗豐富，評價保險公司表現更具代表性。全球人壽自2019年起已4度拿下「知名度最高」優等獎，今年也首次在「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」等獎項中獲得肯定。

全球人壽表示，透過落實公平待客，更積極提升業務員品質，2021年受到新冠疫情影響，遵照主管機關指示，在最高資安控管下推動遠距投保，持續即時管理保戶保單狀態，掌握保戶各式互動契機與保單生命週期。同時，更積極推廣公平待客、普惠金融的觀念，並將相關課程置入同仁的日常教育訓練素材中，透過全數同仁累計超過1萬小時公平待客教育訓練，將公平待客深化成為同仁的DNA，落實於業務員日常工作之中。

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