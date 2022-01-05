快訊

影／臥龍古道離奇三死 王母控訴女兒遭誣告冤死

桃機5案匡列採檢結果出爐 同住家人、租屋室友皆陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

史上新高！金融業去年前11月賺破9000億 全年近逼兆元

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
金融業示意圖。（路透）
金融業示意圖。（路透）

受惠2021年全球股債市轉佳，券商保險業吃獲利大補丸、銀行業也擺脫呆帳提存陰霾，使2021年前11月金融業狂賺9,089.76億元，是2020年全年獲利的逾1.3倍，全年可望近逼兆元大關，創金融史上新高紀錄，又以券商年增近一倍最大。

金管會今公布金融業2021年前11月獲利，三大金融業中，銀行業獲利3,702.3億元、年增5.5%，更逼近去年全年3,708.2億元的水準，證券期貨投信業賺1,299.46億元，保險業也賺了4088億元，年增率都達8成高水準，券商、投信、保險業3大業別獲利都是史上新高。

銀行局副局長童政彰說，2021年前11月銀行業獲利成長，主要有兩大原因，一是放款增加、利差擴大，整體利息淨收益增加，二是手續費收入也有成長。

據數據顯示，光本國銀行2021年前11月稅前盈餘3194.9億元、年增8.1%，其中光利息淨收益就較2020年同期增加365億元、手續費收入也增加了101.7億元，投資評價則因匯兌因素而減少160.4億元。

銀行業獲利包括本國銀行、外銀及陸銀在台、信合社和郵局。其中郵局獲利成長最大，年增26%，其餘本國銀行、信合社、票券公司2021年前11月獲利年成長都有8%水準，外銀在台分行獲利則反向衰退2成。

券商及投信業2021年前11月獲利則全部拉長紅，也創史上新高，其中券商賺1114.38億元、年增97%，投信業則賺142億元、年增4成，期貨業43億元、年略減7%，合計3大業賺1299.46億元，年增率82.35%。

券商業獲利是首度衝破千億元，投信業則是連兩年獲利都站穩百億元，業者說，券商獲利大增，主因是2021年全民瘋股、券商經紀手續費大增，投信業也受惠台股熱潮，營業規模收入增加，使獲利大增。

保險業2021年前11月則賺4088億元、年增82.5%，是2020年全年獲利2240億元的1.8倍，也是史上新高。

其中壽險業2021年前11月稅前盈餘3865億元、年增8成，主因是壽險業積極實現股債資本利得，加上匯兌成本下降所致。

合計銀行、證券期貨投信、保險業三大金融業光2021年前11月就暴賺了9,089.76億元，較2020年同期成長了四成，業者說，2021年12月年底雖有銀行提存潮，但因台股續航，保險業和券商獲利可望續揚，預估全年獲利將近逼兆元大關。

保險 金融業

延伸閱讀

房貸建築融資 暴增千億元

國銀存放比 再探新低

金管會宣布聘任操盤手 得過往調查

保險業股權投資人員聘用令 金管會嚴設2條件檢視

相關新聞

超級媒體金融王國最後一哩路 台灣大併台灣之星後 為何只剩這最後障礙？

趕在2021年底，台灣大哥大董事長蔡明忠終於將討論一段時間、與台灣之星的合併案談定。向來精明的蔡大董，這次談了一筆好生意，宣布以增資發行2.82億股的方式，併購台灣之星

史上新高！金融業去年前11月賺破9000億 全年近逼兆元

受惠2021年全球股債市轉佳，券商保險業吃獲利大補丸、銀行業也擺脫呆帳提存陰霾，使2021年前11月金融業狂賺9,089...

富達：兩大因子 會在今年影響資產配置

針對2022年的投資展望，富達投信指出，預期經濟高速成長的巔峰已經結束，而2022隨之而來的是較劇烈的波動性，例如歐洲及...

2022投資布局 基金平台：關注三變數

進入2022年，儘管全球經濟已呈現逐步復甦景象，中租基金平台表示，仍有三項因素將影響市場投資情緒，包括升息循環、通膨議題...

房價如何下來？ 趨勢專家曝「其實不用打房」

房價漲不停，政府忙著打炒房，各界也紛獻策。房市趨勢專家李同榮表示，這波房價上漲是市場機制加上景氣循環的自然現象，主要是低...

中信金公司治理 獲特優認證

中信金控對公司治理及ＥＳＧ努力再獲肯定，與旗下子公司中信銀及台灣人壽，獲中華公司治理協會ＣＧ六○一三公司治理制度評量最高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。