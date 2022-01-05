史上新高！金融業去年前11月賺破9000億 全年近逼兆元

受惠2021年全球股債市轉佳，券商保險業吃獲利大補丸、銀行業也擺脫呆帳提存陰霾，使2021年前11月金融業狂賺9,089.76億元，是2020年全年獲利的逾1.3倍，全年可望近逼兆元大關，創金融史上新高紀錄，又以券商年增近一倍最大。

金管會今公布金融業2021年前11月獲利，三大金融業中，銀行業獲利3,702.3億元、年增5.5%，更逼近去年全年3,708.2億元的水準，證券期貨投信業賺1,299.46億元，保險業也賺了4088億元，年增率都達8成高水準，券商、投信、保險業3大業別獲利都是史上新高。

銀行局副局長童政彰說，2021年前11月銀行業獲利成長，主要有兩大原因，一是放款增加、利差擴大，整體利息淨收益增加，二是手續費收入也有成長。

據數據顯示，光本國銀行2021年前11月稅前盈餘3194.9億元、年增8.1%，其中光利息淨收益就較2020年同期增加365億元、手續費收入也增加了101.7億元，投資評價則因匯兌因素而減少160.4億元。

銀行業獲利包括本國銀行、外銀及陸銀在台、信合社和郵局。其中郵局獲利成長最大，年增26%，其餘本國銀行、信合社、票券公司2021年前11月獲利年成長都有8%水準，外銀在台分行獲利則反向衰退2成。

券商及投信業2021年前11月獲利則全部拉長紅，也創史上新高，其中券商賺1114.38億元、年增97%，投信業則賺142億元、年增4成，期貨業43億元、年略減7%，合計3大業賺1299.46億元，年增率82.35%。

券商業獲利是首度衝破千億元，投信業則是連兩年獲利都站穩百億元，業者說，券商獲利大增，主因是2021年全民瘋股、券商經紀手續費大增，投信業也受惠台股熱潮，營業規模收入增加，使獲利大增。

保險業2021年前11月則賺4088億元、年增82.5%，是2020年全年獲利2240億元的1.8倍，也是史上新高。

其中壽險業2021年前11月稅前盈餘3865億元、年增8成，主因是壽險業積極實現股債資本利得，加上匯兌成本下降所致。

合計銀行、證券期貨投信、保險業三大金融業光2021年前11月就暴賺了9,089.76億元，較2020年同期成長了四成，業者說，2021年12月年底雖有銀行提存潮，但因台股續航，保險業和券商獲利可望續揚，預估全年獲利將近逼兆元大關。