富易達保經招兵買馬 攻資產傳承

看好台灣蓬勃發展的資產管理與財富傳承需求，中部最大保經公司富易達破天荒推出業務員財務補助方案，欲搭配專業的帶狀課程培訓，讓公司業務員成為客戶在守富與傳富領域的財務規畫師。

國內有大約310家保經公司，富易達旗下業務員1,700多位，並非最大，卻在金字塔頂端客群闖出名號。「我花了十年時間培養業務部隊有能力去談大單」，富易達保經總經理張志成說，公司發展求穩不求快，一直在學習稅務課程，「所有訓練都會帶一些會計師的課程」。

張志成原本在三商美邦人壽服務，2005年成立富易達保經，公司從一開始六個人創業，讓同仁當股東、利潤共享，發展到現在已經有200多位自然人股東，替國內13家壽險公司代理銷售人身保險商品。

談及今年最重要的營運目標，張志成直指人力成長。他表示，富易達保經目前有1,700多名業務員，今年底希望成長到2,500人，今年元旦已推出兩項財務補助方案，為公司成立17年來，首次有財補措施，在國內保經業也相當罕見。

這兩項財務補助方案，分別適用產能一般，及產能較高的業務員。前者稱為安心方案，出席率達70%及業績達標，每個月可額外獲得6,000元至4萬元不等的補助，為期兩年；後者稱為老鷹方案，每個月同樣視出席率及業績，補助1萬至10萬不等，為期一年。

張志成表示，以繳費20年期的終身壽險為例，一個月做一件年繳保費12萬元的單子，就可以獲得1.5萬的補助；假設一個月做兩件，年繳保費6萬即可，適用條件並不嚴苛、看得到吃得到；若為定期定額繳的投資型案件，兩倍計績，做一件年繳保費6萬的案子，就可以有1.5萬補助。

疫情之下，業務員與客戶的面對面接觸，變得較為困難。張志成說，體恤業務同仁，財務補助方案的考核，在每月核算之外，還可以季統算、年統算，假設這個月業績沒達標，可以該季的其他兩個月一起再算一次；全年結束之後，可再與其他的11個月合計一次，讓同仁有較為彈性的達標機會。

張志成說，這項財務補助方案，需要編列大約2,000萬元預算。「疫情下，公司願意讓利，股東的錢拿一部分出來，讓人才快速進來，進行專業訓練，成為客戶的財務規畫師」。

他指出，台灣錢淹腳目，「怎麼樣留下來、能夠傳承得很漂亮，這是很大的功課。這一塊市場很大。」富易達保經出身台中市，中部的有錢人很多，但服務對象不會侷限中部，而是會透過該公司涵蓋高雄、斗六、台南、彰化、中壢、台北等地的據點，替全台灣的有錢人開創最佳保險效益。