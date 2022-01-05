全球人壽落實公平待客 獲2022「保險品質獎」4項肯定

全球人壽近年積極提升保險業務服務品質與落實公平待客，強化保戶關懷與整合數位服務，同時推動各式公益與體育活動，進而向外界傳達「因為愛 責任在」的品牌理念，榮獲2022保險品質獎中「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」共4項優等獎，並於1月4日參加頒獎典禮，由金管會保險局局長施瓊華及現代保險雜誌社林麗銖發行人代表頒獎，全球人壽業務長李衍煌代表領取「業務員最優」獎盃；行政長黃宏杰代表領取「理賠服務最好」獎盃；品牌企劃處助理副總經理蕭乃心代表領取「知名度最高」及「最值得推薦」獎盃。

《保險品質獎》由現代保險雜誌主辦，今年首度以「保險再購族」做為主要評鑑依據，再購族群與保險公司及業務員接觸經驗豐富，評價保險公司表現更具代表性。全球人壽自2019年起已4度拿下「知名度最高」優等獎，今年也首次在「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」等獎項中獲得肯定。

全球人壽表示，透過落實公平待客，更積極提升業務員品質，2021年受到COVID-19疫情影響，遵照主管機關指示，在最高資安控管下推動遠距投保，持續即時管理保戶保單狀態，掌握保戶各式互動契機與保單生命週期。同時，更積極推廣公平待客、普惠金融的觀念，並將相關課程置入同仁的日常教育訓練素材中，透過全數同仁累計超過1萬小時公平待客教育訓練，將公平待客深化成為同仁的DNA，落實於業務員日常工作之中。

同時，為了實踐永續服務的承諾，全球人壽推出「服務接班人計劃」，邀請年度招募代言人八三夭樂團分享職涯過程並鼓勵年輕人勇於挑戰自我，讓年輕人瞭解保險服務的價值，並引領投入壽險事業，成為最優秀的接班人。

隨行動裝置普及及手機黏著度提高，全球人壽近年透過包括改版保戶專區、網路投保專區、智能客服上線、成立全球人壽LINE官方帳號等措施整合數位服務、強化客戶體驗，更在數位轉型的世代，升級智能客服「伊將」，透過AI數位服務升級保戶體驗，以24小時不間斷的個人化金融服務，大幅提升金融近用性，具體實踐普惠金融的精神。藉著傳統與數位並進的服務管道，也獲得第一屆工商時報數位金融獎保險組「數位轉型典範獎優質獎」肯定。

2021年陸續發生台鐵太魯閣號出軌事件、高雄城中城大樓大火等重大事故，造成多人嚴重傷亡。全球人壽與保戶們站在一起，第一時間啟動重大災害關懷機制，盡速掌握傷亡名單並啟動關懷保戶協助理賠事宜，包括主動快速理賠、續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月、申請補發保單免收手續費等措施，更提供傷亡保戶慰問金，希望能撫平哀痛，陪伴保戶與家屬度過難關，以彰顯保險之人生保障與人性關懷的本質。

全球人壽深耕台灣20多年，力挺台灣體育不遺餘力，長期支持各級國內外棒球賽事，開啟「我的棒球夢」專案，提供各式軟硬體資源贊助離島青棒球隊，更結合公益與體育運動舉辦千人「因為愛舞所聚ZUMBA」公益活動，邀請民眾一起走出戶外運動做公益，2021年更跨足職業籃球聯盟，贊助「桃園領航猿」球隊，一步一腳印地實踐企業社會責任，連續第七年榮獲教育部體育署「體育推手獎」肯定，更是連續第四年拿下金質獎。藉由長期的體育推廣，培養運動的社會風氣，提升全民身心素質並促進生活健康，更是全球人壽責無旁貸的使命。

全球人壽長期支持忠義基金會，透過「認養、體驗、義賣」三步驟，及發揮二次公益的義賣結合捐血活動，吸引更多民眾參與公益；在2021年COVID-19疫情嚴峻期間，攜手台灣科技大學偏鄉公益講座「台科大大學社會責任實踐i-villages plus城鄉牽手計劃」，邀請同仁擔任偏鄉學子之數位學伴，分享人生經歷與職涯經驗；此外，自2016年起支持大專院校通識教育發展，冠名贊助臺灣大學系統開設「臺大全球通識講座」，至今逾2,600人次選修，觸及超過百萬人次；2021年也首度與國家兩廳院合作「廳院學-藝術入校計畫」，以3堂藝文課程加1堂藝文欣賞活動，攜手將藝文思辨將帶入高中校園，培養學子面對問題的邏輯能力；同時，為開拓國人藝文視野，全球人壽長期支持世界級展演，冠名贊助「全球人壽aMEI ASMR世界巡迴演唱會」以音樂展現企業的愛與責任；全球人壽希望園區也在2021年順利落成，細膩傳遞「與這份土地共榮、共存、共好」的設計理念。

全球人壽2021年更將企業社會責任報告書提升規格為「企業永續報告書」，因應產業、國際趨勢、政策法規及環境發展，重新鑑別重大性議題，全方位揭露全球人壽ESG績效亮點及作為，榮獲台灣企業永續學院「第14屆TCSA台灣企業永續獎」年度企業永續報告類之金融及保險業銅獎，從公平待客、普惠金融到環境永續，全方位實踐社會責任。