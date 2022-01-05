富達：兩大因子 會在今年影響資產配置

針對2022年的投資展望，富達投信指出，預期經濟高速成長的巔峰已經結束，而2022隨之而來的是較劇烈的波動性，例如歐洲及中國的能源緊縮會持續且常態性的發生。然而，市場中仍有兩大因子會在2022年持續顯著的影響資產配置，分別是通貨膨脹和中國經濟成長的放緩及其房地產業的風險。

通膨方面，富達指出，相較於市場共識，將邁向更高的水平且更停留一段時間，因此各國央行應會開始調整其各種寬鬆的貨幣政策，但預期財政政策仍會支持經濟成長。中國經濟成長的放緩及其房地產業的風險方面，中國成長放緩的情況會以怎樣的幅度及規模拖累全球的經濟，會大幅影響相對應政策的制定。此外，供應鏈問題及能源的瓶頸都可能會造成進一步的波動，但仍不會改變目前周期對於股票及債券市場有所支撐的態度。

富達表示，受到強勁的成長和高通膨的影響，市場預期債券殖利率會持續攀升。雖然近期上漲快速，但隨著成長面臨雙向風險，以及供應鏈瓶頸的緩解，債券表現會趨於穩定，這將有利於信用債券和股票的表現。新興市場方面，疫情影響的減緩、疫苗的推出、經濟重啟和大宗商品價格上漲，將有助於改善其貿易條件並加強新興市場的基本面狀況。

從負面消息來看，病毒還沒有完全消失。雖然疫苗施打計畫已經降低了感染人數、醫療系統壓力和死亡率之間的聯結，但仍有可能出現更具傳染力或具有疫苗抗性的新變種病毒。 雖然預期不會有完全封鎖，但這可能是進入冬天時的另一個波動來源。尤其是在北半球，可能會看到因感染人數增加和疫苗效力減弱而增加的部份行動限制，大眾還需要接種新的加強疫苗。

在投資的機會與風險方面，人口高齡化推升健康醫療支出，慢性病的增加等長期的結構性驅動因素將持續支持健康醫療產業。然而，新冠疫情也在很多層面影響健康醫療產業，新冠肺炎突顯了全球的醫療系統面臨巨大壓力，尤其是在部分西方國家。

固定收益方面，高收益債的基本面仍非常良好，由於企業獲利正在反彈及企業槓桿指標有所改善，因此去槓桿化以及對收益的強勁需求將繼續使利差推至歷史低點。 而亞洲及中國高收益債券在顯著的潛在報酬及穩健的資產負債表支撐下仍有不錯的展望。儘管有些領域存在風險和發債人相關的疑慮，即使更激烈的違約情況發生，這些債券的市場價格也已經充分反應負面消息。 而殖利率在歷史低點及利差緊繃的情況下，富達持續對投資級債券和成熟市場政府債券有較低的配置，因為其風險與報酬並不對稱而缺乏吸引力。