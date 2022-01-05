新安東京海上產險 新增五項新型專利

面對數位金融InsurTech發展趨勢，新安東京海上產險為優化客戶服務的深度體驗並提升保險服務品質，去(2021)年新增五項新型專利，分別為：人員派遣系統、事故現場引導系統、自動化分案系統、理賠輔助決策系統、自動化客服平台，積極運用自動化、行動裝置、雲端資料庫等數位科技戮力創新，不斷精進系統強化高效服務，引領金融科技提供加值應用，滿足客戶需求及提高客戶滿意。

新安東京海上產險開業以來持續專注於事故現場處理，創新服務模式的發展，發言人呂文泉副總經理表示，人員派遣系統藉由數位科技定位客戶、現場服務人員位置，藉由雲端技術交互發送即時位置，有效地降低保戶於事故現場等待的不安全感及壓力。

同時，因應偏遠或無法等候人員到場處理之交通事故，鎖定國人高使用率的社群媒體LINE，打造事故現場引導系統，透過視訊服務，由理賠人員協助完成事故現場處理或藉由理賠人員引導快速完成自助存證及立案，節省客戶時間並消除事故當下驚慌失措的焦躁不安感，創造保戶及對造雙贏之效益。

為讓客戶即早獲得理賠，緩解事故對家庭經濟造成的影響，在理賠服務上導入自動分案系統、理賠輔助決策系統，前者可加速處理賠案進度，為客戶省下等待的時間成本及降低經濟壓力。

理賠輔助決策系統運用機器學習和AI技術，讓服務水準不因為人員資歷或經驗不同而有差別，更能確保公平待客的原則。

至於自動化客服平台，提供客戶24小時不打烊的自主服務，可辦理我要找客服、現場處理、申請理賠、道路救援等四種客戶常見服務，讓理賠服務更貼心且多元。

新安東京海上產險堅持顧客至上的經營理念，以客戶需求為導向，多年來不斷推出優質的專業商品及差異化服務，結合數位創新科技貫徹精心的虛實整合、用心的縮時增效、關心的隨需而製、貼心的隨行而至等四大面向，於各類保險創新服務予社會大眾，協助國人應對風險強化保障，並提供更貼近客戶生活的服務，展現在追求客戶最高滿意的目標上。