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純網銀新優惠！樂天銀推分期型信貸首期利息5元

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
因應春節資金需求，樂天國際銀行推分期型信貸首期利息一律新台幣5元，開辦費只要1,000元。圖/樂天銀行提供
因應春節資金需求，樂天國際銀行推分期型信貸首期利息一律新台幣5元，開辦費只要1,000元。圖/樂天銀行提供

因應春節資金需求，純網銀樂天國際銀行推出分期型信貸，首期利息一律5元的限時優惠專案，不分金額大小，首期利息只收新台幣5元，開辦費也由原價新台幣6,000元減至1,000元，貸款年利率1.68%起。

樂天銀行表示，客戶只要在2022年2月28日前撥款完成，即符合活動資格，就可以享有首期利息5元優惠，首期利息減免將於客戶正常繳款3期後，於指定時間內回饋至客戶扣款帳戶。

國人多餘歲末年終資金需求旺盛，樂天銀行表示，除了首期利息新台幣5元的限時優惠外，2022年1月31日前成功撥貸樂天貸感謝祭產品，還可以參加任天堂 Switch OLED款式遊戲機的抽獎活動，讓客戶可以搶先在農曆年前讓資金入袋並享受雙重優惠。

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