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京城銀去年稅前獲利65.05億元 EPS 5.8元

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

京城銀行（2809） 公告2021年12月自結損益 -12.19 億元，稅前EPS -1.09 元，累計2021年全年合併稅前獲利達65.05億元，稅前每股盈餘（EPS）仍達 5.8元，全年維持獲利表現。

京城銀表示，12月單月獲利表現變動劇烈，係受一次性認列台開公司（2841）全額債權損失22.97億元所致。京城銀秉持一貫嚴格的態度看待資產品質，認列損失後整體逾期放款比率0.02％、逾期放款覆蓋率 8277.51％、全體放款覆蓋率1.51％水準，由於台開的放款多為擔保放款，預估對京城銀長期整體營運影響有限。

新年度，京城銀重視數位服務與推廣，為了協助客戶以較低成本參與海外投資市場，特別在今年第一季推出線上下單美股ETF「京Go利」優惠活動，訴求低手續費率0.585%並在贖回時才一次收取。

為提供客戶更流暢的服務體驗，動銀行APP於12月初推出重大改版，並可支援台灣Pay「掃碼付款」及「出示付款碼」兩種支付方式，推廣零接觸數位金融服務。

京城銀行 台開 EPS

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