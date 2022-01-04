四大會計師事務所透明度報告 2023年全都露

為提升會計師財報簽證的品質，金管會宣布，2023年起公布第一份四大會計師事務所「透明度報告」，由四大會計師事務所在每會計年度終了後四個月內，在事務所官網揭露，供所有公開發行公司參考。

四大會計師包括勤業眾信、安侯、資誠、安永。

所謂「透明度報告」包括五大揭露事項，事務所概況和法律架構、治理架構和管理階層資訊、風險控管及品質管制制度資訊、審計品質攸關指標、及財業務資訊等。

金管會也要求，若會計師事務所是國際聯盟所會員，需加強揭露關聯事業(包括子公司及關聯企業)資訊，例如關聯事業的名稱、業務概況、及非審計服務的營收佔比。

證期局副局長郭佳君說，有些會計師事務所會提供客戶除了財報簽證外的「多元服務」，包括透過子公司，提供客戶稅務諮詢、管理顧問、財務規劃和諮詢服務等，提供客戶「一站式服務」。

郭佳君說，會計師事務所具有公益性，最重要的是提供一家公司財報簽證，若會計師太關注其他「非審計服務」，若比重太高，會有審計品質下降疑慮。

例如事務所提供一個大客戶，非審計比重很高，會「產生審計服務交叉補貼」，如對這家公司提供客戶簽證也提供管顧服務，若管顧收費很高、簽證收費低，簽證收費低、成本有限，會讓審計品質下降、也會影響財報簽證的意見。

據證期局掌握，光四大會計師提供一家公司非審計服務佔營收比重就達四成，比國外會計師事務所佔比六、七成還低。

證期局也說，目前四大會計師事務所也都有成立管顧公司提供企業做諮詢服務，若透過「透明度報告」就可揭露「非審計服務佔營收比重」。

因此金管會參考國際間推動經驗，採兩階段推動會計師事務所公布透明度報告，一是四大會計師事務所將在2023年公布首份透明度報告，二是2023年後，金管會將視四大會計師事務所公布透明度報告情形和成效，再評估中小型事務所公布透明度報告的可行性。