保險品質獎 三商美邦人壽獲四獎項肯定

三商美邦人壽以專業優質的服務及深耕台灣市場的努力，再度榮獲保險品質獎四獎項肯定。現代保險雜誌今(4)日舉辦2022第10屆保險品質獎頒獎典禮，三商美邦人壽獲頒知名度最高特優，及業務員最優、理賠服務最好、最值得推薦優等共四獎項。

三商美邦人壽行銷長張財源、副總經理許健文共同出席，代表接受金管會保險局局長施瓊華頒贈獎盃。

三商美邦人壽以精緻化顧客服務體驗為目標，近年為因應金融科技及市場趨勢的轉變，積極投入數位化服務創新，藉由打造各式數位應用平台及工具以解決因繁瑣流程而影響效率的痛點，並致力於培養全體業務同仁成為數位時代的全方位專業壽險顧問。

面對新型冠狀病毒的肆虐，該公司除了推動e 化服務普及、提升使用者體驗外，也在風險可控的範圍內簡化核保流程，打造更加優質的客戶服務。

三商美邦人壽重視每一位客戶的聲音，除了以公平待客原則保護消費者，更持續為客戶提供貼心的服務。

該公司客戶服務中心已連續24年取得ISO9001品質管理系統認證，除了提供保戶「便利、確實、迅速、滿意」的服務體驗，也透過完整的教育訓練制度、保戶服務作業授權辦法，強化服務人員的專業度及嚴謹度，以優質服務創造價值。

28年來秉持著「一句承諾、一生的朋友」的品牌精神，除專注於經營壽險本業外，三商美邦人壽亦持續以行動支持弱勢團體，推動微型保險，長期推廣運動文化及支持各項體育賽事，致力於實踐企業社會責任。

未來也將以積極擁抱創新的態度持續優化公司經營體質、穩健經營成長並回饋社會踐行企業永續經營，創建社會友善的雙贏局面。