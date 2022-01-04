以客戶為中心 中國人壽獲保險品質四獎項肯定

中國人壽勇奪四獎。現代保險雜誌公布第26回全國最佳壽險公司排行榜調查，中壽獲得知名度最高、最值得推薦、業務員最優、理賠服務最好等四項優等肯定，並由首席執行副總經理許東敏、資深副總蘇錦姿代表領獎，突顯中壽專業經營及創新服務的優質品牌形象，展現中壽邁向成為最受推薦和信賴的壽險公司的願景。

中國人壽總經理黃淑芬表示，中壽重視客戶服務體驗，期許成為客戶人生中並肩共行的夥伴，「我們深知每次與客戶的接觸都是公平待客的落實，也是客戶對中壽信任的展現」。

面對成熟且日益競爭的保險市場，中國人壽秉持創業家精神，專注投入數位轉型，導入數位科技與大數據，並以客戶為中心的創新思維，利用線上線下的虛實整合，帶給民眾嶄新便利的保險體驗。中壽持續履行對客戶的承諾，更力求每個作業環節、服務能超越客戶期待，帶來更優質體驗，充分發揮保險的功能與價值。

人才培育與數位賦能是中國人壽近幾年推動業務部隊轉型的核心競爭力，中壽的業務部隊備受肯定，本次榮獲「業務員最優」優等獎項外，去年前11月，業務員登錄人數成長率高達12.27%，業界第一，顯示中國人壽已是業務人員的首選雇主品牌。

隨著民眾日益重視退休保障規畫，中國人壽推出完整全面的保險商品，並導入RFA(退休理財規劃顧問)證照，167名業務同仁通過認證，取證通過率高達72%，在同業中更是名列前茅。

壽險是人的事業，中國人壽秉持以客戶為中心的理念，推動「公平同理，待客如己」的企業文化，並專注於通路發展、數位轉型、人才培育，打造出更堅實的團隊。

面對外界變化，中壽人持續展現協同合作的力量，全心守護每位客戶，以提供民眾更多優質的保障與服務。