保險品質獎 富邦人壽獲四項特優肯定

現代保險雜誌公布第29回全國最佳壽險公司排行榜大調查，富邦人壽再度獲得知名度最高、業務員最優、理賠服務最好、最值得推薦等四項特優肯定。

富邦人壽於業務員最優、知名度最高、最值得推薦三項評比指標上，更穩坐再購族心中第一首選寶座。

保險品質獎是國內具影響力的保險類獎項之一，每年根據四大面向，針對產壽險公司進行調查，今年首度新增針對金控公司之調查，其結果反映消費者與千大公司對產壽險公司最直觀的評價。

現代保險雜誌今(4)日舉行2022保險品質獎頒獎典禮，富邦人壽榮獲四項特優，該公司經營企劃處執行副總經理陳世岳代表出席領獎。

富邦人壽身為國民品牌，秉持ESG企業永續發展的理念，致力帶動台灣共好循環，發揮金融保險專業，整合保險科技，持續推出各項創新商品及服務、擴大服務觸角，像是在Covid-19疫情嚴峻階段，迅速推出視訊投保，以視訊生調啟動體檢替代方案，減少保戶接觸染疫風險。

該公司也以公平待客原則為核心，秉持從快、從寬、從優原則，推出多項理賠彈性措施，並且推出多項數位工具應用支援，如FBFLi客群關係聯繫系統、線上保單健檢等，打造專業、高效的業務團隊，提供保戶全面完善的保險規畫。

富邦人壽透過推動保險服務走向無紙E化，響應環境永續，並結合全台服務據點落實社會公益關懷，積極實踐「正向力量、豐富生命」的品牌精神，朝ESG綠色永續金融品牌邁進。