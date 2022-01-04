兩大利多！壽險業去年前11月狂賺4088億元 創歷史新高

受惠壽險業投資操作收益大賺、及匯兌成本再度下降，讓壽險業獲利大爆發。據金管會統計，2021年累計前11月壽險業稅前盈餘3,865億元，再創歷史新高紀錄，若加計產險業獲利達4,088億元，年增82.5%，2021年全年可望逼近4500億元大關。

保險業者說，壽、產險業獲利大爆發，主因是投資獲利所致，加上台美利差縮小，避險工具成本下降，讓壽險業匯兌成本走低，也有助提升獲利水準。

該業者說，2021年壽險業匯兌成本走低，有兩大原因，一是2021年台幣升幅不如2020年大，壽險業完全沒避險的匯損，2021年前11月較去年少了4成，二是，台美利差縮小，避險工具成本下降，2021年前11月也較去年省了24%。

據資料顯示，11月台幣對美元僅小幅升值0.04%，在壽險業避險操作得宜下，壽險業前11月匯兌總成本為1972億元，創四年同期新低水準。

據保險局統計，若壽險業完全不避險，2021年前11月壽險國外投資匯兌損失將達2702億元，較2020年同期4621億元少了41.5%，但2021年受台幣匯率影響，換匯(CS)和無本金遠期外匯(NDF)等避險工具變便宜，前11月避險合約成本僅花1102億元，也較2020年同期1452億元省了24%。

若再加計提列外匯準備金及避險工具評價損益，整體壽險業2021年前11月匯兌成本僅用了1972億元，比2020年同期節省了24%，單月匯兌成本增加144億元。

累計2021年前11月壽險業扣掉避險成本(不包括外匯準備金)後，海外獲利高達7303億元，比2020年同期多增加1450億元，2021年全年可望從海外淨賺近7500億元。