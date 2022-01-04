證交所：鬆綁外資外幣擔保品交互提存作業

臺灣證券交易所表示，為降低資金成本、費用、資金在途及隔夜曝險，往後外資客戶同時進行借券及業務借貸款項時，外幣擔保品可由證券商代為轉入借券或款項借貸帳戶辦理擔保作業，以利辦理相關作業。

現行規定外資客戶得以持有的外幣為擔保品，向證券商辦理資金融通與借券作業，但若申請償還借貸款項，同時進行借券時，證券商必須先退還外幣擔保品，並存入客戶銀行存款帳戶後，外資才能再將剛收到的外幣，重新匯到證券商擔保品專戶，來進行借券業務。

此外，外資客戶如果還券，同時要辦理資金融通時作業方式也一樣，不僅會增加外資客戶的資金成本和費用，也會因時差導致增加證券商等待客戶回覆時間。

為有效降低外資客戶資金成本、費用、資金在途及隔夜曝險，並推廣境外華僑及外國人從事借貸款項業務，在證券商風險可控，且不影響外資客戶擔保維持率前提下，金管會日前已鬆綁外幣擔保品可以交互提存限制。

因此，以後如果同時進行借券及業務借貸款項，外資客戶的外幣擔保品將可由證券商代為轉入借券或款項借貸帳戶辦理擔保作業，便利外資客戶辦理相關作業。