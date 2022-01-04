今年股東會日期開放登記 這幾日已額滿

上市、上櫃公司及興櫃公司今年股東會日期事前登記作業，今（4）日上午9點起開放登記，臺灣證券交易所表示，已有逾93%公司上線登記，並有5月27日等12日登記額滿。

統計至上午10點30分止，共有1,914家上市、上櫃及興櫃公司已上線登記預定股東常會召開日期，占全體上市、上櫃及興櫃公司2,043家數比率93.69%；其中，有897家上市公司上線登記，占全體上市公司960家數比率93.44%。

證交所表示，5月27日、6月8日、14日、15日、16日、17日、21日、22日、23日、24日、27日及29日等12日股東常會日期已登記額滿（每日80家），提醒各公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報作業辦法。