新台幣匯率升抵27.5字頭 央行不忍了！今出手大戰外資

農曆年前熱錢滾滾流入，推升台股指數大漲逾250點、突破18,500點，並將新台幣匯率推上27.5字頭高點；眼見外資如潮水一般湧入、單日匯入至少8億美元，中央銀行今（4）日終於出重手，午後大舉進場買匯調節，進而促使匯市豬羊變色、由升翻貶1分，收在27.642元。外資大戰熱錢，使匯市一日爆出18.975億美元的成交大量。

匯銀主管指出，央行今天午後火力全開、展現守匯決心，顯示在熱錢狂湧下，持續攀升的新台幣匯率已經逼近央行底線，以此研判，農曆年前，27.5元的新「楊金龍防線」已然成形。

匯銀主管表示，台股氣勢如虹、續創新高，新台幣匯率今日在外資匯入推升下，最高升抵27.515元、狂升1.17角，午後央行揮軍進場，罕見發動數波美元買單攻勢，使新台幣升值金額歸零後、還翻貶1分作收。

匯銀主管表示，「新台幣匯率升抵27.5字頭後，老大（央行）終於出手了，看來柳樹在農曆年前，還會常常搖動。」

央行有一套「柳樹理論」，當熱錢蜂擁而至時，央行會在盤中讓新台幣匯率適度升值，尾盤再一次壓下匯價，以拖待變、延緩新台幣匯率升值速度。

匯銀主管表示，台股指數屢創新高，站穩「萬八」後還有機會挑戰二萬點，深受外資青睞；根據證交所統計，外資今日加碼台股逾250億元，連十日累計買超接近1,300億元，顯示近期源源不絕流入的外資，很明顯是衝著台股而來，而外資狂湧也持續推升新台幣匯率，使熱錢有機會「股匯兩頭賺」。

觀察新台幣海外無本金交割遠期外匯（NDF）最新報價，1個月期目標價由27.568元上修至27.53元，顯示海外法人對新台幣匯率短期內升值的預期變得更加強烈，估計農曆年前，新台幣匯率仍有挑戰27.5元關卡的機會。