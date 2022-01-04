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11月國銀房貸加建融暴增千億元 成財金部會打房關鍵

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

金管會最新統計，2021年11月底全體本國銀行承作房貸加上建築融資達11兆7,712億元，較上月暴增1,162億元，也是2021年6月來，單月增加金額再擴大超過千億元，顯示國銀承作房貸和建融並未降溫。

市場人士認為，這恐也是央行和金管會決定在12月連袂再祭出不動產信用管制措施的關鍵。

若以整體銀行不動產相關放款(涵蓋企業不動產擔保放款等)來看，11月國銀不動產相關放款已達12.41兆元，也較10月增加一千億元，連兩個月都是以千億元增額在成長，似乎政府愈打炒房、房市交易熱度也未能降溫。

房仲業者直言，這波房市交易熱度未歇，有2大關鍵因素，一是市場游資太多，二是史上低利率持續，大家也開始「買房抗通膨」。

銀行局副局長童政彰說，2021年11月底整體國銀承作不動產放款餘額達12.41兆元，續創史上新高，主因是銀行吸收存款需做放款，房貸仍是以首購、公教房貸、和優質戶較多。

他說，若以2021年前11月來看，銀行承作不動產放款餘額成長9%，但若與2020年同期是成長10.1%，增幅是趨緩的。

但銀行主管私下則說，若把國銀承作不動產放款中，拆分房貸、和建融兩項數字來看，其實增幅仍是放大，顯示國銀前11月不動產放款中，承作房貸和建融遠高於企業以不動產為擔保品的放款。

據數據顯示，2021年11月底房貸和建融合計11兆7,712億元續創史上新高，較上月增加1,162億元，也是2021年6月單月增加1,253億元、近半年來再度擴大單月增額破千億元。

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