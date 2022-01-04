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央行虎年生肖套幣「減量凍漲」 今起可上網預購

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

最受民眾歡迎的中央銀行生肖套幣即將發售、今年輪到威風凜凜的虎肖登場。央行今（4）日宣布，委請臺灣銀行公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第六套「壬寅虎年生肖紀念套幣」，本次銷售採「網路預購」及「臨櫃銷售」雙軌並行，民眾即日起可上網預購，或於1月19日起，前往臺銀各分行臨櫃購買。

央行發行局局長鄧延達指出，雖然去年銀價漲了不少，但央行為服務民眾，不會把上漲的成本計算進去，因此，今年生肖套幣「凍漲」、維持與往年相同的1,800元、並未漲價。

此外，有別於去年牛年套幣發售10萬套，今年虎年套幣減發1萬套、限量發行9萬套，主要是牛年套幣去年銷售約九成，目前還剩下約一成，鄧延達表示，民眾若有意蒐藏牛年套幣，可至中華郵政商城購買。

鄧延達表示，央行虎年套幣物超所值、設計精美，充分展現中央造幣廠的工藝之美；今年的套幣設計上，老虎尾巴有五隻蝙蝠、象徵五福臨門，尾巴向上翹，有「後勢看漲」的意味。

央行指出，虎年生肖套幣銷售數量為9萬套，「網路預購」及「臨櫃銷售」各配售4.5萬套，每套售價1,800元；網路預購者每人最多可申購10套，臨櫃購買者每人每次限購2套，歡迎各界踴躍購買。

央行指出，本次登場的套幣採銀幣（面額新台幣100元）及銅合金幣（面額新台幣10元）各一枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「虎」圖樣為主題，背面為臺東蘭嶼雅美（達悟）族祈求豐收的慶典儀式「飛魚祭」；銅合金幣正面以生肖「虎」為主構圖，背面則為部分上彩的「山茶花」。

本套幣包裝盒設計新穎，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻。

央行指出，臺銀即日起於該行網站設置「壬寅虎年生肖紀念套幣網路申購系統」，預購期間自1月4日上午10時起至1月10日中午12時止。預購數量如超過配額，將進行電腦抽籤，並於1月11日上午9時公告中籤名單，同時開放繳款至1月14日15時30分止；完成繳款者，可於1月19日起1個月內至選定的臺銀分行領取。

央行 新台幣

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