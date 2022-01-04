創新低！11月國銀存放比69.62% 金管會：沒有濫頭寸

受2021年11月近年底廠商貨款收入增加、壽險業轉存款等2大因素，推升國銀總存款快速攀升，存款增速大於放款下，使11月國銀存放比僅剩69.62%創史上新低，比10月再下滑了0.31個百分點，存放比月月刷新低。

金管會銀行局副局長童政彰說，存放比刷歷史新低，主因是11月單月存款增加5054億元，是今年單月增幅最大，存款增幅遠大於放款，才讓存放比破底。

他說，11月存款量大增，主因是年底廠商貨款收入、及壽險業轉存款，存款增加前三大，包括玉山銀、土銀、及華南銀，單月增加約500~815億元左右。

存放比創新低，是否跟爛頭寸掛勾？童政彰認為「還不至於」。他說，金管會看銀行是否有爛頭寸，會看帳上、和約當現金的流動量，近兩年全體銀行每月帳上現金、加上約當現金都維持在1.2兆元左右，這是一個持平狀態。

童政彰說，除銀行要保持適足流動性，若突然增加很多就表示資金運用無效，但就前11月來看，帳上和約當現金仍持平，顯示各銀行是有效運用餘裕資金，去做放款、投資、拆借，都可以有效運用這些資金。

至於全體銀行存放利差來看，就央行2021年第三季數據來看，全體銀行存放利差仍較2020年同期擴大6個基本點(一個基本點是0.01個百分點)。