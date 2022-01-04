2022年股東常會召開日期事前登記 這13個黃道吉日最熱
櫃買中心表示，2022年度上市上櫃興櫃公司股東常會日期事前登記作業從今(4)日上午9時開放登記，經統計截至1月4日上午11時止，上櫃公司已有746家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司788家數比率為94.6%；興櫃公司有279家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司295家數比率為94.5%。
櫃買中心統計，5月26日、5月27日、6月8日、6月14日、6月15日、6月16日、6月17日、6月21日、6月22日、6月23日、6月24日、6月27日，以及6月29日等13日的股東常會日期已登記額滿（每日80家為上限）。
櫃買中心同時提醒，尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報相關規定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言