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合庫銀響應信託2.0 首批百位高齡金融規劃顧問師誕生

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
合庫推動第一屆「高齡金融規劃顧問師」活動，協助客戶資產信託規劃與提供樂活安養相關諮詢服務。 報系資料照／記者余承翰攝影
合庫推動第一屆「高齡金融規劃顧問師」活動，協助客戶資產信託規劃與提供樂活安養相關諮詢服務。 報系資料照／記者余承翰攝影

合庫銀行響應政府信託2.0推動計畫，用心培育信託服務人才，第一屆「高齡金融規劃顧問師」已於日前誕生，合庫銀行取得顧問師專業資格人數122人占本屆比率達20%，為全臺第一家擁有逾百位「高齡金融規劃顧問師」的銀行，協助客戶資產信託規劃與提供樂活安養相關諮詢服務。

合庫銀行表示，高齡金融規劃顧問師是經過系統化培訓的專業服務人才，以高齡長輩的角度貼近客戶的需求，除了提供有關繼承、稅務、監護與信託等相關法規及金融商品方面的諮詢、規劃服務外，也提供有關老人福利和長期照護等政府資源的資訊，為高齡者整合安養資源、配置資產，保護高齡者的經濟安全。

合庫銀行連續五年榮獲「高齡者及身心障礙者財產信託業務」評鑑績效優良銀行，屢獲主管機關肯定的同時，亦戮力創新信託業務，為高齡長輩精心規劃優質、創新的樂齡金融服務，並積極推動異業結盟與長照機構合作，推出「長照金融管家」協助銀髮族管理信託財產，並且做為銀行信託服務與長照業者溝通橋樑，以信託財產進行自動付款流程，打造信託與生活緊密結合的樂活生態圈。

合庫銀行信託服務團隊繼長照種子部隊加入後，現在更新添高齡金融規劃顧問師的陣容，秉持合庫銀行「樂活自在、永續創新」的服務理念，透過多元的資產信託規劃與長照服務，用心為客戶創富、守富及傳富，安心樂活度過人生各個階段，以溫度善盡企業社會責任，落實信託2.0普惠金融精神。

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