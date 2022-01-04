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追求卓越 中國人壽獲保險品質獎四獎項肯定

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
中國人壽。圖／中壽提供
中國人壽。圖／中壽提供

中國人壽（2823）勇奪四獎。現代保險雜誌公布「第26回全國最佳壽險公司排行榜」大調查，中壽獲得「知名度最高」、「最值得推薦」、「業務員最優」、「理賠服務最好」四項優等肯定，並由許東敏首席執行副總經理、蘇錦姿資深副總代表領獎，突顯中壽專業經營及創新服務的優質品牌形象，展現中壽邁向「成為最受推薦和信賴的壽險公司」願景。

中壽總經理黃淑芬表示，中壽重視客戶服務體驗，期許成為客戶人生中並肩共行的夥伴，我們深知每次與客戶的接觸都是公平待客的落實，也是客戶對中壽信任的展現。面對成熟且日益競爭的保險市場，中壽秉持創業家精神，專注投入數位轉型，導入數位科技與大數據，並以客戶為中心的創新思維，利用線上線下的虛實整合，帶給民眾嶄新便利的保險體驗。中壽持續履行對客戶的承諾，更力求每個作業環節、服務能超越客戶期待，帶來更優質體驗，充分發揮保險的功能與價值。

「人才培育」與「數位賦能」是中壽近幾年推動業務部隊轉型的核心競爭力，中壽的業務部隊備受肯定，本次榮獲「業務員最優」優等獎項外，2021年1-11月以來，業務員登錄 人數成長率高達12.27%，為業界第一，顯示中國人壽已是業務人員的首選雇主品牌；此外，隨著民眾日益重視退休保障規劃，中壽推出完整全面的保險商品，並導入 RFA(退休理財規劃顧問)證照，167名業務同仁通過認證，取證通過率高達72%，在同業中更是名列前茅。

壽險是「人」的事業，中壽秉持以客戶為中心的理念，推動「公平同理，待客如己」的企業文化，並專注於通路發展、數位轉型、人才培育，打造出更堅實的團隊。面對外界變化，中壽人持續展現協同合作的力量，全心守護每位客戶，以提供民眾更多優質的保障與服務。

中壽 保險 壽險公司

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