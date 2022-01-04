快訊

超高級豪宅「陶朱隱園」要賣多少？顏炳立曝一坪單價

法國出現新變異株B.1.640.2 傳染力強、更能使疫苗失效

近五年電商B2C交易成長49% 金融保險業高達1.4倍

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

根據主計總處發布的「2020年電子商務統計結果」顯示，2020年工業及服務業網路銷售金額4兆5,901億元，較2019年增加2,538億元。其中，製造業3兆1,400億元，占68.4%，批發及零售業9,259億元，占20.2%。

主計總處指出，2016年以來，因電商、外送平台、電子化交易持續發展，民眾消費習慣改變，以及疫情的相關影響，迄2020年B2C交易成長49.0%，高於B2B之26.3%，其中金融及保險業因近年持續導入科技創新應用，B2C交易成長達1.4倍。

透過網路銷售予企業（B2B）的金額為3兆8,071億元，占全體82.9%，較2019年成長1,927億元，其中製造業貢獻B2B銷售增額逾七成。銷售予個人或家庭（B2C）的金額為7,830億元，占17.1%，較2019年成長611億元。以批發及零售業4,554億元，占58.2%最多，年增 16.3%；運輸及倉儲業968億元，占12.4%次之，惟受疫情影響，年減15.6%；金融及保險業946億元，年增16.1%。

主計總處指出，觀察2016年以來國內電子商務交易規模變化，整體網路交易金額由3.5兆元增至2020年4.6兆元，增幅29.6%，其中服務業部門成長逾五成，2016年至2019年各年均維持10%以上成長，2020年因部分業別受疫情影響，僅年增8.2%，而工業部門近四年年增率介於4%至5%之間，則較為穩定。

觀察各大行業的網路銷售模式，製造業以B2B交易為主，占該業網路銷售金額的98.3%，較2019年成長4.8%；批發及零售業因居家防疫等相關措施，帶動B2C大幅成長16.3%，增幅高於B2B之6.8%，致B2C占比增至該業網路銷售金額的49.2%，年增2.1個百分點；住宿及餐飲業B2C金額占比達90.3%，金融及保險業、支援服務業的B2C金額占比亦皆逾七成。

就服務業部門各行業B2C交易模式發展觀察，批發及零售業交易金額4,554億元或占服務業部門的62.3%、運輸及倉儲業968億元或占13.2%、金融及保險業946億元或占12.9%，續居前位，其中批發及零售業、金融及保險業受居家防疫及社交安全距離等相關措施影響，帶動網路購物及金融服務電子化交易，其占比分別上升3.9個及0.8 個百分點；運輸及倉儲業則因疫情衝擊客運服務需求減少，占比下降3.9個百分點。

零售業

延伸閱讀

西安「社會面清零」 妙計或作弊？ 網轟：惡搞式防疫

部桃醫院防疫任務歷程集冊 鄭文燦：盼堅守3大防線

TOYOTA&HINO 拿下2021年3.49噸以上商用車銷售冠軍

防疫繃緊神經 小港機場要求司機記錄清消狀況備查

相關新聞

央行虎年生肖套幣來了！今年不用排隊也買得到

民眾最愛的中央銀行生肖套幣即將發售，這次輪到威風凜凜的虎肖登場。央行今（4）日宣布，委請台灣銀行公開發售第三輪生肖紀念套...

消費力大反轉！台灣每月消費總額以60歲左右居冠

「長壽消費將是下一波主要經濟動能。」2025超高齡社會將至，根據聯合信用卡處理中心發布的信用卡交易數據，台灣每月消費總額...

星展集團馬鐵英 對台2022年十項預測：房地產持續活躍

星展銀今（4）日舉辦2022年第一季經濟展望線上記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英對台灣經濟提出十項預測，包含看好台灣今...

新台幣午盤暫收27.598元 升值3.4分

新台幣今（4）日午盤暫收27.598元兌1美元，升值3.4分，台北外匯市場成交金額5.04億美元。

金管會今日核准 王皓正擔任街口投信總經理

金管會今(4)日核准王皓正擔任街口投信總經理。

純網銀樂天銀今推低利信貸 分期型信貸首期利息只要5元

純網銀逐步切入台灣信貸市場，看準過年前民眾資金需求，純網銀樂天國際銀行今（4）日宣布，推出分期型信貸，主打首期利息一律齊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。