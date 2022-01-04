近五年電商B2C交易成長49% 金融保險業高達1.4倍

根據主計總處發布的「2020年電子商務統計結果」顯示，2020年工業及服務業網路銷售金額4兆5,901億元，較2019年增加2,538億元。其中，製造業3兆1,400億元，占68.4%，批發及零售業9,259億元，占20.2%。

主計總處指出，2016年以來，因電商、外送平台、電子化交易持續發展，民眾消費習慣改變，以及疫情的相關影響，迄2020年B2C交易成長49.0%，高於B2B之26.3%，其中金融及保險業因近年持續導入科技創新應用，B2C交易成長達1.4倍。

透過網路銷售予企業（B2B）的金額為3兆8,071億元，占全體82.9%，較2019年成長1,927億元，其中製造業貢獻B2B銷售增額逾七成。銷售予個人或家庭（B2C）的金額為7,830億元，占17.1%，較2019年成長611億元。以批發及零售業4,554億元，占58.2%最多，年增 16.3%；運輸及倉儲業968億元，占12.4%次之，惟受疫情影響，年減15.6%；金融及保險業946億元，年增16.1%。

主計總處指出，觀察2016年以來國內電子商務交易規模變化，整體網路交易金額由3.5兆元增至2020年4.6兆元，增幅29.6%，其中服務業部門成長逾五成，2016年至2019年各年均維持10%以上成長，2020年因部分業別受疫情影響，僅年增8.2%，而工業部門近四年年增率介於4%至5%之間，則較為穩定。

觀察各大行業的網路銷售模式，製造業以B2B交易為主，占該業網路銷售金額的98.3%，較2019年成長4.8%；批發及零售業因居家防疫等相關措施，帶動B2C大幅成長16.3%，增幅高於B2B之6.8%，致B2C占比增至該業網路銷售金額的49.2%，年增2.1個百分點；住宿及餐飲業B2C金額占比達90.3%，金融及保險業、支援服務業的B2C金額占比亦皆逾七成。

就服務業部門各行業B2C交易模式發展觀察，批發及零售業交易金額4,554億元或占服務業部門的62.3%、運輸及倉儲業968億元或占13.2%、金融及保險業946億元或占12.9%，續居前位，其中批發及零售業、金融及保險業受居家防疫及社交安全距離等相關措施影響，帶動網路購物及金融服務電子化交易，其占比分別上升3.9個及0.8 個百分點；運輸及倉儲業則因疫情衝擊客運服務需求減少，占比下降3.9個百分點。