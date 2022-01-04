保經公司人才流失輕微 空姐、空少也想捧飯碗
時間較自由、人脈可以變現、商品選擇比單一家壽險公司要多、法令遵循與行業形象提升，這四項因素，讓保經業在新冠疫情下，業務員的流失情況最為輕微；想捧保經飯碗者，除了壽險公司業務員，不乏空姐、空少與航空公司地勤人員，甚至旅行社老闆也來應徵。
永達保經高階主管昨（3）日表示，永達不用財務補助來增員，而是強調平台優勢與專業訓練。新冠疫情爆發，除了壽險公司、保經同業的業務員前來應徵，航空、旅遊等受災行業，也有空姐、空少、航空公司地勤人員前來面談。
磊山保經業務總經理林世德也說，除了航空業之外，甚至有旅行社的老闆到磊山保經應徵。他認為，保經公司吸引疫情受災行業人員轉職，主因幾個特性。
首先，業務員的時間相對自主，上下班不用真的打卡，也不必完全離開既有行業，類似用「斜槓人生」來幫自己增加收入。
其次，保險銷售具備人脈變現的特性，疫情來襲，民眾風險意識增加，有助健康險等保險商品的銷售。
富易達保經總經理張志成也指出，保經公司的飯碗愈來愈吸引人，主因相較單一壽險公司，保經公司的業務員可以賣多家壽險公司的保單，不像壽險公司業務員就只能賣該家壽險公司的保單。
另外，金管會保險局重視保經業的品質，近年來法令遵循的要求愈來愈嚴格，也讓保經公司必須不斷自我提升與進步。
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