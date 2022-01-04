善用年終獎金理財 布局金虎年創造被動收入

上班族最關心的年終獎金即將入袋！不少人也開始規劃如何妥善運用，為自己的財富加值。國泰世華銀行建議，民眾可先將年終獎金按照必要支出、儲蓄與投資需求分為三等分，並提供3大投資策略。首先，需選對產業，受惠於轉型帶來獲利成長動能的半導體及綠能產業，相當適合投資人長線布局；其次，要選對工具，尤其對於無法時時盯盤的上班族而言，ETF將是不錯的選擇；第三，則是把握投資時機，善用金融業者優惠期間進行定期定額投資，有機會以時間複利養胖財富，才能抵禦通膨侵蝕、放大年終獎金的價值。

疫情澆不熄理財熱，基金、ETF、股票投資人數激增

回顧2021年疫情詭譎多變，但投資市場卻高潮迭起，以數字面來看，台股加權指數和美股S&P500雙雙創下漲幅約20%亮眼成績，遠遠超車定存利率。再以美國過去100年歷史驗證，美股表現每每戰勝GDP成長，特別是近十年，美股年化平均投資報酬率達12.9％，GDP年成長僅0.3%，兩者差距已擴大到12個百分點。

也就是說，在長期低利及低薪的大環境下，想要戰勝通膨、累積財富，持續且規律投資將更為重要。國泰世華銀行統計客戶數據顯示，2021年基金戶數、ETF受益人數和證券交割戶數相較前一年皆有雙位數成長率，複委託戶數更成長850%，可見民眾創造被動收入的踴躍度更甚以往。

用年終獎金布局金虎年 國泰世華獻3大投資建議

然而，受高通膨、央行升息及企業獲利成長放緩等風險影響，2022年市場的不確定性驟升，投資難度將較前兩年高，投報率恐難重現2021年榮景。為此，國泰世華銀行提出3大投資策略，協助民眾善用年終獎金提早為金虎年投資布局作好準備。

虎年投資第1招：選對產業。包含「數位轉型」中的半導體產業、「能源轉型」中的新能源產業和電動車產業，都相當具有長線布局的潛力；此外，銅和鋁也是綠能產業不可或缺的原物料，預計將受惠於基建需求維持高檔水位。

虎年投資第2招：選對工具。因應市場資金快速輪動帶來高風險，除了專家管理的主動式基金外，若是偏愛台股、美股的投資人也可選擇具有一籃子股票概念的ETF，可避免因個股波動造成獲利大起大落，是相當不錯的避險工具。此外，建議民眾可善用數位理財工具，如國泰世華網路銀行App一站整合基金、智能投資及證券等3大投資工具，從投資本金到績效都一目了然，有助於全盤掌握市場動態，以因應波動調整投資組合。

虎年投資第3招：抓緊優惠時機，降低投資成本。即日起至2022年3月31日，凡透過國泰世華數位通路申購基金即享手續費38折優惠，還有機會抽中限量優惠！

國泰世華銀行指出，投資成本往往易被忽略，卻是蠶食投資績效的隱形關鍵，提醒民眾可把握限時優惠進行投資，讓年終獎金的每一分錢發揮最佳效益，有機會滾大被動收入為自己加薪。