去年台股指數產品表現ETN大勝ETF 統一證包辦三檔

2021年台股大漲23.6%，台股指數產品ETN及ETF表現更加亮眼，漲幅前十名平均報酬為43.52%，統一ETN就包辦了三檔成為最大贏家。

依據CMoney統計，去(2021)年台股(不含槓桿)指數產品績效表現最好的前十名有六檔為ETN，大幅超越國民最愛的ETF；其中，統一證發行的ETN有三檔表現最佳，分別是第二名的統一價值成長ETN（020018），第八名的統一微波高息20ETN（020011），以及第十名的統一特選台灣5G ETN（020019）；報酬分別為59.08%、33.96%以及33.64%，勝過大盤許多。就標的來看，中小型股持續攻占榜單，金融股下半年表現則優於上半年，而純科技股指數唯一入榜的是統一特選台灣5G ETN。

統一證券金融商品部表示，台灣5G指數前十檔成分股集中在台灣5G領頭羊半導體類股上，包含晶圓代工、IC設計、封裝測試以及中華電（2412）等占比達77%，成分股乾淨且動能強大，除了是正5G指數外，更包含許多電動車概念股；價值成長ETN則是匯集航運三雄及傳產，每季檢視挑選一籃子當季的價值成長股，因此，不受類股輪動影響；而具備高股息低波動特色的統一微波高息ETN比重第一為中華電，約16%，另外，金融股及傳產、科技股雨露均霑，是穩定存股的好選擇。

ETN與ETF同為連結指數的商品差別在於前者有到期日，但事實到期年限多為10年，除非投資人習慣一檔股票買進存放超過10年，否則影響不大；統一證券也說明，統一ETN依照主管機關規定設有保護投資人的下限價機制，但並未有上限價，不會因為漲太多而強制贖回，投資人還是回歸到指數本身來挑選想要投資的商品。