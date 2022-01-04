快訊

臥龍洞失聯情侶找到了！2人陳屍樹林 搜救員爆詭異巧合

4本土感染源未明「多途徑錯綜複雜」 還有2機師列境外

去年台股指數產品表現ETN大勝ETF 統一證包辦三檔

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

2021年台股大漲23.6%，台股指數產品ETN及ETF表現更加亮眼，漲幅前十名平均報酬為43.52%，統一ETN就包辦了三檔成為最大贏家。

依據CMoney統計，去(2021)年台股(不含槓桿)指數產品績效表現最好的前十名有六檔為ETN，大幅超越國民最愛的ETF；其中，統一證發行的ETN有三檔表現最佳，分別是第二名的統一價值成長ETN（020018），第八名的統一微波高息20ETN（020011），以及第十名的統一特選台灣5G ETN（020019）；報酬分別為59.08%、33.96%以及33.64%，勝過大盤許多。就標的來看，中小型股持續攻占榜單，金融股下半年表現則優於上半年，而純科技股指數唯一入榜的是統一特選台灣5G ETN。

統一證券金融商品部表示，台灣5G指數前十檔成分股集中在台灣5G領頭羊半導體類股上，包含晶圓代工、IC設計、封裝測試以及中華電（2412）等占比達77%，成分股乾淨且動能強大，除了是正5G指數外，更包含許多電動車概念股；價值成長ETN則是匯集航運三雄及傳產，每季檢視挑選一籃子當季的價值成長股，因此，不受類股輪動影響；而具備高股息低波動特色的統一微波高息ETN比重第一為中華電，約16%，另外，金融股及傳產、科技股雨露均霑，是穩定存股的好選擇。

ETN與ETF同為連結指數的商品差別在於前者有到期日，但事實到期年限多為10年，除非投資人習慣一檔股票買進存放超過10年，否則影響不大；統一證券也說明，統一ETN依照主管機關規定設有保護投資人的下限價機制，但並未有上限價，不會因為漲太多而強制贖回，投資人還是回歸到指數本身來挑選想要投資的商品。

ETN 5G

延伸閱讀

1月台股期指漲244點

台積電市值突破17兆元！台股大漲255點收18,526點

台積電、電動車概念股盤中走揚 法人:台股年前仍屬利多

Q1半導體可望淡季不淡！台股布局鎖定5類產業 本周2件事將牽動股市走勢

相關新聞

央行虎年生肖套幣來了！今年不用排隊也買得到

民眾最愛的中央銀行生肖套幣即將發售，這次輪到威風凜凜的虎肖登場。央行今（4）日宣布，委請台灣銀行公開發售第三輪生肖紀念套...

新台幣午盤暫收27.598元 升值3.4分

新台幣今（4）日午盤暫收27.598元兌1美元，升值3.4分，台北外匯市場成交金額5.04億美元。

純網銀樂天銀今推低利信貸 分期型信貸首期利息只要5元

純網銀逐步切入台灣信貸市場，看準過年前民眾資金需求，純網銀樂天國際銀行今（4）日宣布，推出分期型信貸，主打首期利息一律齊...

聚焦台灣智慧產業供應鏈 元富證券與證交所攜手引資

新光金控旗下元富證券與台灣證券交易所聯合主辦的「Smart Taiwan 2022」智慧台灣投資論壇，於1月4日至1月7...

全球外匯儲備美元降至26年來新低 人民幣吸引力上升

國際貨幣基金組織（IMF）近日公布最新官方外匯儲備貨幣構成（COFER）數據顯示，2021年第三季美元計價的外匯儲備份額...

元富證券與證交所攜手引資 聚焦台灣智慧產業供應鏈

新光金控（2888）旗下元富證券與台灣證券交易所聯合主辦的「Smart Taiwan 2022」智慧台灣投資論壇，於1月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。