保障與傳承兼顧 宏泰人壽推出利率變動型終身保險商品

新的一年開始，宏泰人壽在除舊迎新、朝氣蓬勃的氣氛中蓄勢待發，不僅全方位、全力推動公平待客，更一口氣推出「宏泰人壽美利鑫富美元利率變動型終身保險（ITP）」及「宏泰人壽金添利利率變動型終身保險（ITO）」兩款商品，在新年新氣象中搶得先機，期許以多樣化的商品選擇，提供保戶切合需求的保險保障。

宏泰人壽表示，這次推出的兩款利率變動型終身保險商品，最大的特色就是保障與傳承兼顧，其中保險金分期定期給付的設計則有別於以往的保險金信託，投保時約定即可，不需另外簽訂信託契約，也不需要繳納相關的手續費及管理費，相較於繁瑣的信託流程，辦理程序也相對簡單。「宏泰人壽美利鑫富美元利率變動型終身保險（ITP）」則是以美元收付，藉由美元資產的配置，兼顧多元保障與資產傳承，保戶可以透過這款高保額的壽險，創造倍數保障，讓對家人的愛能夠世代傳承。

宏泰人壽也說明，不同族群的保戶對於保險保障商品的需求不同，針對高資產的保戶，宏泰人壽亦落實公平待客、從「心」出發，站在保戶的立場換位思考，除了有人壽保險應有的保障之外，更進一步從保戶的角度思考世代傳承的意義與重要，結合「增值回饋分享金」機制，搭配多元化的繳費年期方案，讓保險金能依照保戶的想法進行規劃與分配、更加自由彈性。

隨著「宏泰人壽美利鑫富美元利率變動型終身保險（ITP）」及「宏泰人壽金添利利率變動型終身保險（ITO）」這兩款新商品的推出，宏泰人壽也特別加強業務同仁的教育訓練，持續宣導公平待客九大原則的必要性；除了必須本著公平合理、平等互惠及誠信的原則進行新契約招攬，也透過KYC及KYP的各項措施，優先評估商品適合度，為保戶設想，以宏泰人壽獨有的「六心級」專業服務，讓保戶放心滿意。