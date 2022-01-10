疫情讓人「被退休」 三階段存退休金卡穩！

每個人都希望計劃性安穩退休，然而，天災人禍往往會打亂退休時程。美國聯準會的一項最新研究發現，有超過300萬美國民眾因為新冠肺炎疫情危機而提前退休，這意謂著疫情期間流失的就業人口的一半以上。投資專家指出，新冠肺炎疫情衝擊全球，目前還在持續反覆延燒，市場會變動但退休需求不會變，累積退休金宜及早、拉長戰線來做準備，才能因應瞬息萬變的市場。

新冠肺炎疫情打亂許多人退休時程，投資專家建議，準備退休金宜用對方法、及早進行。 圖／shutterstock

國內頂尖資產管理業者復華投信總經理周輝啟指出，台灣具有「三高一低」的的現象，也就是高齡化、高房價、高物價、低利率，在退休金三支柱中，若想只靠勞退、勞保年金是不夠的，靠自己累積退休金才是最保險而且「刻不容緩」的方法。

然而，周輝啟進一步點出，許多人有迷思，以為只要「存績優股就有保庇」，其實不然。投資市場變化萬千，壓個股風險一定比買基金還大，一檔基金至少配置30~50檔個股，再搭配各種投資方法，譬如定時定額、母子基金複合投資法、退休現金流所需要的「複合月月領」才能較安穩的「趨吉避凶」有效累積退休金。

復華投信指出，「金利High定時定額」是復華獨創的投資機制，每月扣款投資1萬元、預先設定停利點20％，等達到停利點，就自動連本帶利轉到中低風險的平衡型基金停泊，之後每月保持繼續扣款累積，並等待下一次的停利。

隨著時間過去，紀律投入與停利發揮效果，停利的部位累積超過24萬元，這時可以朝向更全方位的配置，將這筆資金放入「金複合投資法」，也就是俗稱的母子基金投資法，即把24萬元大約分成2年期左右分批投入子基金，子基金則是選擇了兩檔不同的股票型基金，讓母基金每月自動扣款10,000元至兩檔不同市場的子基金就如同在金複合投資法裡執行定時定額一樣，子基金達到預先設好的停利點20％時，又自動循環回去母基金，母基金又有銀彈可源源不絕扣款到子基金、持續投資，同時達到分散標的、分散進場風險的效果。

最後一個階段則是啟動「金複合月月領」，退休後還能一邊投資、一邊領現金流。只要金複合投資法累積達100萬元以上，即可啟動月月領撥回機制，每月固定時間、固定金額領回，且每月領回屬資本利得、免去利息收入的稅負問題，投資還能持續增值，力抗長壽風險。

立即升級退休金

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之理財服務名稱「月月領」三字，係指由投資人指定每月領回金額後，每月自月月領專戶辦理約定金額之復華貨幣市場基金受益憑證買回交易，非對基金未來績效或投資人最低投資收益之保證。投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且本公司所提供金融服務之最大可能損失達原始投資金額。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(https://www.fhtrust.com.tw)中查詢。復華證券投資信託股份有限公司 地址：台北市中山區八德路二段308號8樓 電話：(02)8161-6800客服專線：0800-005-168 (週一至週五上午9:00至下午6:00)