純網銀樂天銀今推低利信貸 分期型信貸首期利息只要5元

純網銀逐步切入台灣信貸市場，看準過年前民眾資金需求，純網銀樂天國際銀行今（4）日宣布，推出分期型信貸，主打首期利息一律齊頭式5元的限時優惠專案，不分金額多寡，開辦費也由原價新台幣6,000元減至1,000元、貸款年利率更是低至1.68%起。

樂天銀指出，客戶只要在2022年2月28日前撥款完成，即符合活動資格，就可以享有首期利息5元之優惠──首期利息減免將於客戶正常繳款3期後，於指定時間內回饋至客戶扣款帳戶。

歲末年終，一般大眾對於資金需求益發旺盛，樂天國際銀行表示為體恤客戶辛苦的度過了疫情肆虐的一年，特別推出此優惠專案。除了首期利息新台幣5元的限時優惠之外，2022年1月31日前成功撥貸樂天貸感謝祭產品，還可以參加任天堂Switch OLED款式遊戲機的抽獎活動，讓客戶可以搶先在農曆年前讓資金入袋並享受雙重優惠，輕鬆過個好年。

樂天銀指出，客戶24小時皆可線上申辦樂天國際銀行信用貸款，最快一分鐘快速評估，貸款核准後隔天即可撥付款項。持續實現零接觸、零打擾、享安心的產品服務宗旨。