專訪/國票併安泰卡關 隆力：台灣恐成外資投資失敗市場

國票金併安泰銀在2021年12月2日股東臨時會同步通過，但有股東提起該合併案無效的訴訟；《經濟日報》跨海電訪安泰銀大股東私募基金隆力集團總裁齊百邁(Mark Chiba)，他直指，已經過雙方股東會通過的合併案一旦失敗，台灣恐成為外資投資失敗的市場「那誰還會再來投資台灣？」

齊百邁談及國票金部分反對派股東對此合併案的誤解、及表達對此合併案的憂心，以下為專訪摘要：

問：有部分董事質疑隆力集團是假撤資、真入主國票金？

齊百邁答(以下簡稱齊)：

隆力換股交易後取得的特別股，並非是要成為國票金的董事，也不會參與國票金的董事會，而純粹是為了強化國票金資本結構，隆力之後會將特別股轉成普通股，並會在市場出售股權並退出台灣，這是期望可以得到退場的經濟報酬。

隆力在新股權架構下，只會握有國票金8.9%股權，僅是一個財務性投資的少數股東，就如同外資投資台積電一樣，是支持公司的經營團隊，隆力僅是以一個財務投資人股東身分取得財務投資報酬。

問：國票金大股東是具有媒體經營背景的旺旺集團，過去台灣也曾因為媒金分離要求而駁回一些合併交易案，隆力擔心這一點嗎？

齊：國票金合併案是經過股東會通過，但少數股東不接受股東會通過的結果，並轉向其他途徑，包括政治力介入，想要阻饒或拖延此案，導致至今合併案執行延宕。

「媒金分離」就外國投資人來說是台灣奇特的狀況，就隆力的法律及財顧提供的資料顯示，起因是2012年辜仲諒想要買壹傳媒，當時台灣政府想要立法(廣播電視反壟斷及多元維護法草案)，但卻引起很多討論，包括個案性立法、可能違反憲法且過度干預人民財產自由，最後也沒有完成立法。

就現況來看，國票金和安泰銀都是金融業，全然和辜仲諒想買下壹傳媒案子不同，我們認為媒金分離議題是奇特且台灣僅見的狀況。

我們認為，此合併交易案都是依《公司法》與《金控法》等法律架構所要求的程序，不應該有任何問題，若因為各種問題不被批准，我們認為後果是極端嚴重的。

我們強調三大重點，一，我們要求依法律做公平對待，二，金管會是整個交易案最終核准權者，「若是金管會曾經表達反對意見，雙方股東會是不會招開進行的」，三，台灣媒體僅關心交易案的爭辯，卻沒人討論說，台灣沒有支持股東民主決議並公平對待時，將會嚴重影響外資來台的腳步。

就目前來看，傷害已經造成了，包括我們和其他投資案，一旦台灣成為外資投資失敗的市場，誰還會再來投資台灣？

隆力私募基金背後的全球性投資人已經告訴我們，即便當初從卡債風暴中拯救了安泰銀並創造了價值，但如今卻因為一些政治影響力、而無法讓私募基金可得到合理報酬和退場，這投資經驗，對他們而言是匪夷所思的。

這些全球性的投資人已經告訴隆力，如果是這樣的話，未來就別再投資台灣受監管行業了。

問：會尋求如AIT管道表達立場嗎？如果此交易案破局了，最壞打算是甚麼？

齊：我們尊重民主法治的體制，我們沒有試圖玩任何背後的遊戲，我們還是相信台灣尊重股東民主和法治精神，並信賴此交易將會有一個公平的結果。

外資投資人找誰支持不是重點，重點是大家應該了解且明確知道，如果沒有遵守投票民主，讓一些小股東從不正當手段去影響民主的結果，對市場、公司和投資人帶來很負面影響。

我們還是相信，台灣會充分尊重股東民主和法治，隆力期許整個過程，會是尊重這兩個要素下所得出結果，而非屈從少數股東用政治力來達到他們想要違反股東會決議的結果。