2022神卡不殞落！滙豐宣布現金回饋卡回饋飆3.22%

要成為2022神卡！滙豐銀看準後疫情時期國內消費動能，滙豐(台灣)商業銀行宣布旗下滙豐現金回饋御璽卡新戶優惠升級，新戶申辦滙豐現金回饋御璽卡，最高享海外消費3.22%、國內消費2.22%的回饋（含原卡片權益回饋），相較市場上屢見信用卡權益向下調整的情形，滙豐現金回饋御璽卡今年逆勢出擊，新戶權益全面大升級！

滙豐銀行同時宣布，為展現推動減碳的決心， 2022年起滙豐現金回饋御璽卡將改以85%可回收塑膠材質製成，為低碳環境盡一份心力。

滙豐(台灣)商業銀行資深副總裁黃至弘說明，滙豐銀行「現金回饋御璽卡新戶最高享海外3.22% 、國內2.22%」活動(含原卡片權益回饋)， 為2022年1月1日至2022年3月31日期間線上申辦，核卡後至2022年12月31日前刷卡消費享有額外加碼1%回饋，且海外消費含網購，外幣交易的網購及訂房皆適用，即便不出國也能享回饋，不分通路、無最低消費門檻，客人無須精打細算考慮太多限制規則便能享有回饋，是現金回饋卡入門者最值得納入的一張卡。

滙豐銀行表示，額外加碼的1%，每月最高回饋上限1,000元，即消費10萬元以內都能享有福利，全年累計最多可額外獲得1萬2,000元的回饋。滿滿的好康福利讓卡友刷得多、省得更多！

滙豐銀行進一步指出， 除了關心卡友福利，該行亦不斷致力促進低碳環境，因此，自今年起滙豐現金回饋御璽卡將改以85%的成分可回收塑膠材質製成，此種可回收塑膠材質是指完全不含或僅含少量增塑劑的PVC塑膠，信用卡中的可回收塑膠和傳統塑膠相較之下，每張卡可減少36%的二氧化碳排放量，以及3.18公克的塑膠垃圾，在製卡時能夠減少地球汙染，對於關心環保永續議題的消費者來說，絕對是舊雨新知申辦與繼續持有滙豐信用卡的好理由。