快訊

桃機3清潔工確診搭同交通車 傳1防疫計程車司機也中標

過年最夯刮刮樂來了！「2000萬超级紅包」名額比去年多2個

2022神卡不殞落！滙豐宣布現金回饋卡回饋飆3.22%

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
滙豐銀行宣布旗下滙豐現金回饋御璽卡新戶優惠升級，新戶申辦滙豐現金回饋御璽卡，最高享海外消費3.22%、國內消費2.22%的回饋。滙豐銀行提供
滙豐銀行宣布旗下滙豐現金回饋御璽卡新戶優惠升級，新戶申辦滙豐現金回饋御璽卡，最高享海外消費3.22%、國內消費2.22%的回饋。滙豐銀行提供

要成為2022神卡！滙豐銀看準後疫情時期國內消費動能，滙豐(台灣)商業銀行宣布旗下滙豐現金回饋御璽卡新戶優惠升級，新戶申辦滙豐現金回饋御璽卡，最高享海外消費3.22%、國內消費2.22%的回饋（含原卡片權益回饋），相較市場上屢見信用卡權益向下調整的情形，滙豐現金回饋御璽卡今年逆勢出擊，新戶權益全面大升級！

滙豐銀行同時宣布，為展現推動減碳的決心， 2022年起滙豐現金回饋御璽卡將改以85%可回收塑膠材質製成，為低碳環境盡一份心力。

滙豐(台灣)商業銀行資深副總裁黃至弘說明，滙豐銀行「現金回饋御璽卡新戶最高享海外3.22% 、國內2.22%」活動(含原卡片權益回饋)， 為2022年1月1日至2022年3月31日期間線上申辦，核卡後至2022年12月31日前刷卡消費享有額外加碼1%回饋，且海外消費含網購，外幣交易的網購及訂房皆適用，即便不出國也能享回饋，不分通路、無最低消費門檻，客人無須精打細算考慮太多限制規則便能享有回饋，是現金回饋卡入門者最值得納入的一張卡。

滙豐銀行表示，額外加碼的1%，每月最高回饋上限1,000元，即消費10萬元以內都能享有福利，全年累計最多可額外獲得1萬2,000元的回饋。滿滿的好康福利讓卡友刷得多、省得更多！

滙豐銀行進一步指出， 除了關心卡友福利，該行亦不斷致力促進低碳環境，因此，自今年起滙豐現金回饋御璽卡將改以85%的成分可回收塑膠材質製成，此種可回收塑膠材質是指完全不含或僅含少量增塑劑的PVC塑膠，信用卡中的可回收塑膠和傳統塑膠相較之下，每張卡可減少36%的二氧化碳排放量，以及3.18公克的塑膠垃圾，在製卡時能夠減少地球汙染，對於關心環保永續議題的消費者來說，絕對是舊雨新知申辦與繼續持有滙豐信用卡的好理由。

信用卡 網購 疫情

延伸閱讀

信用卡綁行動支付 回饋加碼

網炫富騙4女網友 假富二代詐欺起訴　　

銀行兩夯卡 逆勢放送優惠

低碳旅遊新型態！金門縣加速佈局換電站，實現電動機車觀光願景

相關新聞

央行鷹派再批低利率政策

2022年開年第一天，被視為「鷹派」的中央銀行副總裁陳南光、理事陳旭昇再度透過文章批評央行貨幣政策；陳南光在銀行家雜誌1...

央行發行虎年生肖紀念套幣 今天開始網路預購

中央銀行發行虎年生肖套幣即將發售，今起開放網路訂購。央行委請台灣銀行公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第六套「壬寅虎年生肖紀...

2022神卡不殞落！滙豐宣布現金回饋卡回饋飆3.22%

要成為2022神卡！滙豐銀看準後疫情時期國內消費動能，滙豐(台灣)商業銀行宣布旗下滙豐現金回饋御璽卡新戶優惠升級，新戶申...

央行虎年生肖套幣來了！今年不用排隊也買得到

民眾最愛的中央銀行生肖套幣即將發售，這次輪到威風凜凜的虎肖登場。央行今（4）日宣布，委請台灣銀行公開發售第三輪生肖紀念套...

新台幣開27.64元 貶值0.8分

新台幣對美元今（4）日以27.64元開出，貶值0.8分，早盤最低27.64元兌1美元，最高27.62元。

集保結算所舊是好玩嘉年華 1/8熱鬧登場

集保結算所「舊是好玩嘉年華」1月8日將在華山1914文化創意產業園區熱鬧舉行，當日除了有意想不到的走秀比賽外，還邀請到全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。