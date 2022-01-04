央行虎年生肖套幣來了！今年不用排隊也買得到

民眾最愛的中央銀行生肖套幣即將發售，這次輪到威風凜凜的虎肖登場。央行今（4）日宣布，委請台灣銀行公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第六套「壬寅虎年生肖紀念套幣」，本次銷售採「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種方式，民眾自即日起可上網預購，或於1月19日起，前往台銀各分行臨櫃購買。

央行發行局局長鄧延達指出，本套幣銷售數量為9萬套，「網路預購」及「臨櫃銷售」各配售4.5萬套，每套售價1,800元；網路預購者每人最多可申購10套，臨櫃購買者每人每次限購2套，歡迎各界踴躍購買。

央行指出，本次登場的套幣採銀幣（面額新台幣100元）及銅合金幣（面額新台幣10元）各一枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「虎」圖樣為主題，背面為台東蘭嶼雅美（達悟）族祈求豐收的慶典儀式「飛魚祭」；銅合金幣正面以生肖「虎」為主構圖，背面則為部分上彩的「山茶花」。

本套幣包裝盒設計新穎，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。

央行指出，台銀自即日起於該行網站設置「壬寅虎年生肖紀念套幣網路申購系統」，預購期間自1月4日上午10時起至1月10日中午12時止。預購數量如超過配額，將進行電腦抽籤，並於1月11日上午9時公告中籤名單，同時開放繳款至1月14日15時30分止；完成繳款者，可於1月19日起1個月內至選定的台銀分行領取。網路預購的作業流程及詳細規定刊載於該網站，歡迎民眾上網查閱。