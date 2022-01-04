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集保結算所舊是好玩嘉年華 1/8熱鬧登場

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
集保結算所「舊是好玩嘉年華」1月8日將在華山1914文化創意產業園區熱鬧舉行。(集保結算所/提供)
集保結算所「舊是好玩嘉年華」1月8日將在華山1914文化創意產業園區熱鬧舉行。(集保結算所/提供)

集保結算所「舊是好玩嘉年華」1月8日將在華山1914文化創意產業園區熱鬧舉行，當日除了有意想不到的走秀比賽外，還邀請到全民姑丈羅時豐與啦啦隊女孩與大家一起同樂，現場更有許多懷舊攤位，好吃好玩滿載而歸。

舊時代的記憶，新時代的對決，集保結算所積極營造友善、安全的銀髮服務環境，配合「好好退休準備平台」活動，推動「好好變老公益捐贈」計畫，並將於111年1月8日於華山1914文化創意產業園區（華山劇場）舉辦「舊是好玩嘉年華　世代穿搭決戰華山」穿搭走秀比賽，邀請民眾一起穿上阿公阿嬤爸爸媽媽的復古時尚單品，用經典贏得iPhone 13、iPad Air、Apple HomePod Mini等多項大獎。

集保結算所說，活動現場除了有熱鬧的穿搭走秀比賽外，「好好退休準備平台」代言人國民姑丈羅時豐也會和啦啦隊女孩一同登台，帶來懷舊勁歌熱舞，現場還有古早味點心、夜市攤位遊戲等攤位一起來回憶那段光陰的故事，挑戰完成還可以參加抽獎活動，有機會帶回超商商品卡等好禮。

此外，活動會場也將展示「好好變老公益捐贈」計畫受贈社福團體年度成果，並招募志工夥伴，歡迎有意願的朋友一起加入志工行列。

集保結算所董事長林修銘表示，希望透過這次「舊是好玩嘉年華」的舉辦，創造銀青交流的機會，讓青壯年透過理解長者身心變化學習尊重，讓長輩有機會藉由世代互動發揮生命價值、提升與晚輩的交流意願，逐步形塑長者友善的社會氛圍，實踐世代共融的目標。

學習安老的智慧，是每一個人都必修的功課，「好好退休準備平台」以推廣正確的理財觀念為宗旨，協助民眾提升對退休理財的認知，想要樂活享退，需要及早準備，更多活動訊息，請上「好好退休準備平台」公益專區「好好變老公益捐贈」計畫https://www.fundrich.com.tw/event/pensionplatform/charity.html

退休 集保結算所

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